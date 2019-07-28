【深度解構】人民幣醞釀「爆邊」？6大因素影響匯價走勢

就在全球央行紛紛減息放水、外匯市場震盪之際。作為最受矚目的亞洲貨幣之一，人民幣的匯價近期卻「不動如山」，每美元兌人民幣離岸價在6.8至6.9之間徘徊。而據彭博社統計，過去兩周人民幣的波動是30種主要貨幣中最低的；預期波動率指標更顯示，其波動性已跌至接近2015年時，人民幣匯價大插水以來的最低水平。



澳大利亞和新西蘭銀行集團亞洲研究主管Khoon Goh表示，人民幣悶局主因為市場正等待有關貿易談判進展的更多消息。而中國力阻人民幣貶值，更令其波動進一步減少。



惟彭博社分析認為，人民幣匯價窄幅上落的局面很快就會被打破，並列舉出6大因素將會令其匯價隨時「爆邊」。



【1、中美貿易戰】

自去年中美貿易爆發以來，兩國的爭端一直是影響人民幣匯率走勢的最大因素，市場目前正聚焦美國談判代表赴華的行程。雖然貿易摩擦的緩和將推動人民幣升值，惟一旦出現任何談判破局的端倪，都將令其人民幣匯價再度「大插水」。



【2、美聯儲減息】

市場預期，美聯儲將在周三(31日)的議息會議後宣布減息。另方面，中國人民銀行行長易綱早前表示，現在內地的利率水平適中。他的言論意味短期內人行不會減息，為資金流向人民幣債是供更大的誘因。



【3、全球「放水」】

事實上，在美聯儲落實減息之前，各國央行亦已先後宣布減息。而在亞太地區，主要新興市場之一的印度今年内三度減息；作為「經濟風向標」的南韓此前亦出乎意料地宣布減息。華僑銀行經濟學家謝棟銘表示，這對人民幣來說是個好消息。他認為，如果投資者預期各國的寬鬆貨幣政策引起「貨幣戰」，會令他們轉向匯價相對穩定的人民幣。他又補充，若資金持續流入，每美元兌人民幣到年底時或會見6.7。



【4、金融開放】

近期中國加緊開放金融體系以增加外國投資。早前當局亦表示將使海外基金更容易在資本市場購買中國債券，並允許外國信用評級公司評估這些債券。料該等措施將刺激資本流入，推高人民幣匯率。



【5、經濟政策】

市場預期，稍後中國領導人會召開政治局會議，並討論包括外貿、貨幣政策、房地產政策等經濟相關議題。中信証券分析師明明表示，在下半年經濟增長面臨壓力的情況下，一些提振經濟的寬鬆措施可能即將出台，並導致人民幣受壓。



【6、利率改革】

人民銀行在第二季度例會提出，深化利率市場化改革，適時適度實施逆周期調節。易綱更表示，中國貸款利率實際上已經放開，但仍可進一步探索改革思路，如研究不再公布貸款基準利率等。



外界將他的言論解讀為，在存款利率不會出現大變的情況下，未來貸款利率或進一步下移。但具體改革措施仍未有定案，惟可以預期相關措施將會對人民幣走勢會有一定影響。



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