為何中國外儲增持黃金？外匯局這樣回應...

內地傳媒報道，國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英在回答：「中國增持黃金儲備的主要原因是甚麼」時表示，黃金儲備一直是各國國際儲備多元化構成的重要部分。黃金兼具金融和商品的多重屬性，有助於調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性。從長期和戰略的角度出發，根據需要動態調整國際儲備組合配置，保障國際儲備的安全、流動和保值增值。



她指出，中國外匯儲備始終以「安全、流動、保值增值」為經營目標，核心職能是維護國際收支平衡和匯率穩定、維護國家金融安全，實現了長期、穩健的經營收益，收益率在全球外匯儲備管理機構中處於較好水平。



另外，她表示，中國外匯儲備經營始終將風險防範放在首位，不斷完善風險管理和內部控制框架，增強風險識別、評估和管理能力，豐富和提升風險管理工具及手段，建立健全風險管理體系。通過不斷加強對重大風險事件的前瞻性分析和預警，中國外匯儲備靈活妥善應對了國際金融危機、歐債危機等歷次市場衝擊和挑戰，不僅保持了外匯儲備資產的總體安全和流動，還為服務中國經濟發展和改革開放、打好防範化解重大風險攻堅戰作出了積極貢獻。

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