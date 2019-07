孖妹S檔案︰跟期權家族　偷師搵食

港股難玩,啲錢陰啲陰啲蝕,都幾得人驚。孖妹覺得近月有好多離奇事發生,好多資產價格及回報偏離以往軌迹,例如出現美國息口倒掛、虛擬貨幣領漲等現象,好擔心單純炒港股無肉食。孖妹唔敢再買正股,決定攞少少本跟期權專家學短炒,不知不覺下,喺坊間可以搵到成個「期權家族」專家,等孖妹逐個偷師,今次仲唔發過豬頭!



●首選滙控 貪成交多

岑:「期權爸爸」岑皓軒

Kitty:聽聞你靠住期權投資等,好快就辭埋正職,提早退休做湊仔公,好羨慕呀!教番我哋兩招啦。



岑:我嘅期權操作相對較簡單,投資目標亦好直接,想爭取較收息股股息更高嘅回報。我首選滙豐控股(00005)期權,因為佢係大隻股,多成交,有好多莊家一齊玩,公平啲。而為了減低投資風險,我全部都係Covered(備兌)期權。如果手上無持貨,我就會沽空認沽期權(Short Put),同時會準備足夠資金,萬一資產價格跌穿行使價,都可以接貨。如果手上有貨,就會沽空認購期權(Short Call),以賺取期權金,增加投資回報。



岑:然而,Short Call着數啲,只要未被贖回,就可以收股息。早排港鐵公司(00066)股價升得急,我嘅Short Call喺除淨當日被贖回,好唔抵。所以投資者要留意除淨日,例如中資金融股一般喺5至7月有全年唯一一次除淨,如果你當時買入Short Call,就唔好咁進取。例如某股股價65元,該期權可選嘅最近行使價可能係65元,但平價期權被贖回嘅風險大,所以建議選對上一個行使價,例如67.5元嘅。



Kitty:你唔玩認購期權嘅?



岑:平日如果引伸波幅大,期權會貴啲,Long(長倉)唔着數。但作為期權賣方,不論Short Put或Short Call,都可以收取期權金作回報,所以期權金愈貴,即回報亦愈高。當引伸波幅大時,每月回報高達1%;但當引伸波幅低,回報僅0.5%。所以,平均每月回報逾0.75%,即每年9%,再加埋正股股息,例如滙控嘅逾5%,投資年回報就可以有14%。



------

●勒束式長倉捉波幅

Jack:期權交易員Option Jack



Kitty:只炒期權搵食,你一定有絕招!哈哈。



Jack:過獎!最近市況無咩方向,期權係難炒啲。引伸波幅低,做認購或認沽期權長倉嘅虧損機會大。我建議投資者用勒束式長倉策略,例如買入8月份,較低行使價28,000點嘅認沽期權及較高行使價28,600點嘅認購期權,以捕捉不同方向波幅,且最大虧損都係已付出嘅期權金總額,惟要留意受時間值及引伸波幅嘅影響。



Jack:等到市場有番方向,投資者就可以博單邊爆上,買入認沽或認購期權。如見滙控喺65元橫行一段時間,覺得佢將爆邊向上,可買入行使價67.5元嘅認購期權,如最終升穿行使價更觸70元,賺幅可逾十倍。相反覺得佢將爆邊向下,買入行使價62.5元嘅認沽期權,如最終跌至60元,賺幅也逾5至8倍。



Kitty:點揀長倉定短倉?



Jack:一般估大升或大跌,就會用認購期權長倉或認沽期權長倉。但如果係小升小跌,就會用短倉,唔使怕時間值損耗,但都要承受一旦爆邊會輸倍嘅風險。



彩兒:如果投資者睇跌,一般會買認沽期權。但有時價格跌好多,點解認沽期權價都唔升?



Jack:可能係引伸波幅下跌,令認沽期權價受壓。所以買指數或股票期權前,先參考其歷史引伸波幅,若其技術走勢圖嘅保力加通道闊,代表引伸波幅高;若保力加通道窄,代表引伸波幅低。留意到滙控及香港交易所(00388)嘅歷史引伸波幅一般較低;中國人壽(02628)則較高。



------

●入市前先問三件事

梁:「期權舅父」、羽白資產管理財富管理總監梁彥穎



彩兒:可否分享你過往最難忘嘅炒期權經歷?



梁:2014年7月我採用期權煙花策略,成功喺當月最後7個交易日賺錢,但機會難逢。喺恒指處低位時,可先買一張價外認購期權(Out of the money call),即行使價比恒指期貨現價高嘅認購期權,期權金嘅金額因此較低(7月18日行使價23,600點嘅價外認購期權最低只值63點,即3,150元)。



梁:完成購買以上期權後,可待恒指上升至接近該認購期權行使價時,立即沽出一張200點價內認購期權(In the money call),與此同時,另外買入4至5張400至600點價外認購期權。若恒指上升,有4至5張價外認購期權繼續賺錢;若恒指下跌,則沽出的價內認購期權可提供期權金盈利。



Kitty:我聽聞炒期權好易輸清光?



梁:如果你係賣方,就一定要封底,見過有炒家沽空3張認購期權,而市升就繼續補倉,沽多幾張,直至無錢補為止,一次過死晒。所以,如果我沽空1張認沽期權,個市跌,我就會吼低位反手買期指向上,或買番盈富基金(02800)長線望賺價賺息。



梁:炒期權嘅表現受先天及後天因素影響。日日做功課之餘,都要天生對數字敏感,用布萊克─休斯模型,以未來價格波幅等因素來計算期權價格,知道整個組合喺咩市況會賺幾多,蝕幾多。入市前,要先問三個問題。第一,個價抵唔抵。第二,個勢係咪跟你行。第三,蝕唔蝕得起,有咩後着。



------

●開Fb專頁分享睇法

Danny:「期權大叔」Danny



Danny:我好欣賞韓國明星「大叔」,所以自己都恃老賣老自稱「期權大叔」,但其實我明年都50歲喇。我炒期權炒咗大概十年,鍾意炒期權多過股票,因為買股票比較長線,守株待兔嘅感覺唔好。



Kitty:最初你點樣接觸期權?



Danny:去書局買期權書學炒法,並發現可買升買跌,喺市況麻麻嘅時候都有方法賺錢,跟住就開展咗個人嘅期權交易旅程。初頭用3萬元本金,每個禮拜都賺到3萬元,仲應承太太,會比三分之一盈利佢添。依家睇返,當時係用錯咗方法,好彩都有賺錢。

彩兒:識自我檢討,就係你成功之道。



Danny:大家要記住,呢個世界無免費午餐,跟大戶學嘢搵食就望減少撞板機會。另外投資同投機好唔同,前者係你知道賺幾多,輸幾多,買升定跌勝算大啲;後者係靠自己嘅感覺入市,輸錢嘅機會大好多。



Danny:我開Facebook page,係希望同同路中人分享點樣睇資金流、搵投資方向、善用投資工具賺錢,以及學會調整個人投資心理。另外,做分析都真係幾孤獨,搵同路中人傾吓計,找共鳴都幾開心。近排市況波動,係難炒咗,但我嘅期權每月平均回報都有8至12%。



------

●搵強勢股Long Call

謝:「期權博士」謝晨彥



Kitty:聽完多位專家意見,好似期權好穩陣咁喎,孖妹都心郁郁想投資!



謝:投資邊會必賺呀!過去十五年炒期權,我經歷過傾家蕩產,全靠永不放棄嘅精神,才成功轉虧為盈,炒期權年賺20至25%。我主要用兩個策略,如果資金多,就會Short Put啲長線睇好但目前股價偏低嘅股票之期權,例如港鐵、中國移動(00941)或港交所。如果股價繼續升,我就會加碼。另外,唔使驚無限虧蝕,因萬一股價跌,被迫接貨,買正股都ok。如果資金少,我就會搵上周十大強勢股,若其創歷史高位,我就會Long Call,博股價繼續升。



彩兒:經歷過失敗,要將資產按喺銀行,你嘅投資心態上有無咩調整?



謝:我體會到Simple is the best(簡單係最好)。以前用好多花款嘅期權炒法,都唔賺錢。依家會睇準幾個時機入市,如逢周三晚香港時間10時半,喺美國公布原油庫存數據前;或每個月第一個禮拜五晚香港時間八時半,美國公布非農數據前,買入Long Call或Long Put,就較易賺錢。



------

【期權入門知多啲】

期權係一種關於決定權嘅合約。合約持有人擁有是否執行一項買賣相關資產(股票/指數)嘅決定權。期權買方於繳付期權金予賣方後便擁有決定權,可在合約到期前決定是否以議定之條款買入或賣出相關資產(股票/指數)。



期權賣方於收取期權金後便喪失有關決定權,處於被動位置。倘若在期權到期前,買方行使決定權根據協議條款買入或賣出相關資產,賣方便必須履行有關責任。



------

立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。