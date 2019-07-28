孖妹S檔案︰跟期權家族　偷師搵食

港股難玩，啲錢陰啲陰啲蝕，都幾得人驚。孖妹覺得近月有好多離奇事發生，好多資產價格及回報偏離以往軌迹，例如出現美國息口倒掛、虛擬貨幣領漲等現象，好擔心單純炒港股無肉食。孖妹唔敢再買正股，決定攞少少本跟期權專家學短炒，不知不覺下，喺坊間可以搵到成個「期權家族」專家，等孖妹逐個偷師，今次仲唔發過豬頭！



●首選滙控 貪成交多

岑：「期權爸爸」岑皓軒

Kitty：聽聞你靠住期權投資等，好快就辭埋正職，提早退休做湊仔公，好羨慕呀！教番我哋兩招啦。



岑：我嘅期權操作相對較簡單，投資目標亦好直接，想爭取較收息股股息更高嘅回報。我首選滙豐控股(00005)期權，因為佢係大隻股，多成交，有好多莊家一齊玩，公平啲。而為了減低投資風險，我全部都係Covered(備兌)期權。如果手上無持貨，我就會沽空認沽期權(Short Put)，同時會準備足夠資金，萬一資產價格跌穿行使價，都可以接貨。如果手上有貨，就會沽空認購期權(Short Call)，以賺取期權金，增加投資回報。



岑：然而，Short Call着數啲，只要未被贖回，就可以收股息。早排港鐵公司(00066)股價升得急，我嘅Short Call喺除淨當日被贖回，好唔抵。所以投資者要留意除淨日，例如中資金融股一般喺5至7月有全年唯一一次除淨，如果你當時買入Short Call，就唔好咁進取。例如某股股價65元，該期權可選嘅最近行使價可能係65元，但平價期權被贖回嘅風險大，所以建議選對上一個行使價，例如67.5元嘅。



Kitty：你唔玩認購期權嘅？



岑：平日如果引伸波幅大，期權會貴啲，Long(長倉)唔着數。但作為期權賣方，不論Short Put或Short Call，都可以收取期權金作回報，所以期權金愈貴，即回報亦愈高。當引伸波幅大時，每月回報高達1%；但當引伸波幅低，回報僅0.5%。所以，平均每月回報逾0.75%，即每年9%，再加埋正股股息，例如滙控嘅逾5%，投資年回報就可以有14%。



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●勒束式長倉捉波幅

Jack：期權交易員Option Jack



Kitty：只炒期權搵食，你一定有絕招！哈哈。



Jack：過獎！最近市況無咩方向，期權係難炒啲。引伸波幅低，做認購或認沽期權長倉嘅虧損機會大。我建議投資者用勒束式長倉策略，例如買入8月份，較低行使價28,000點嘅認沽期權及較高行使價28,600點嘅認購期權，以捕捉不同方向波幅，且最大虧損都係已付出嘅期權金總額，惟要留意受時間值及引伸波幅嘅影響。



Jack：等到市場有番方向，投資者就可以博單邊爆上，買入認沽或認購期權。如見滙控喺65元橫行一段時間，覺得佢將爆邊向上，可買入行使價67.5元嘅認購期權，如最終升穿行使價更觸70元，賺幅可逾十倍。相反覺得佢將爆邊向下，買入行使價62.5元嘅認沽期權，如最終跌至60元，賺幅也逾5至8倍。



Kitty：點揀長倉定短倉？



Jack：一般估大升或大跌，就會用認購期權長倉或認沽期權長倉。但如果係小升小跌，就會用短倉，唔使怕時間值損耗，但都要承受一旦爆邊會輸倍嘅風險。



彩兒：如果投資者睇跌，一般會買認沽期權。但有時價格跌好多，點解認沽期權價都唔升？



Jack：可能係引伸波幅下跌，令認沽期權價受壓。所以買指數或股票期權前，先參考其歷史引伸波幅，若其技術走勢圖嘅保力加通道闊，代表引伸波幅高；若保力加通道窄，代表引伸波幅低。留意到滙控及香港交易所(00388)嘅歷史引伸波幅一般較低；中國人壽(02628)則較高。



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●入市前先問三件事

梁：「期權舅父」、羽白資產管理財富管理總監梁彥穎



彩兒：可否分享你過往最難忘嘅炒期權經歷？



梁：2014年7月我採用期權煙花策略，成功喺當月最後7個交易日賺錢，但機會難逢。喺恒指處低位時，可先買一張價外認購期權(Out of the money call)，即行使價比恒指期貨現價高嘅認購期權，期權金嘅金額因此較低(7月18日行使價23,600點嘅價外認購期權最低只值63點，即3,150元)。



梁：完成購買以上期權後，可待恒指上升至接近該認購期權行使價時，立即沽出一張200點價內認購期權(In the money call)，與此同時，另外買入4至5張400至600點價外認購期權。若恒指上升，有4至5張價外認購期權繼續賺錢；若恒指下跌，則沽出的價內認購期權可提供期權金盈利。



Kitty：我聽聞炒期權好易輸清光？



梁：如果你係賣方，就一定要封底，見過有炒家沽空3張認購期權，而市升就繼續補倉，沽多幾張，直至無錢補為止，一次過死晒。所以，如果我沽空1張認沽期權，個市跌，我就會吼低位反手買期指向上，或買番盈富基金(02800)長線望賺價賺息。



梁：炒期權嘅表現受先天及後天因素影響。日日做功課之餘，都要天生對數字敏感，用布萊克─休斯模型，以未來價格波幅等因素來計算期權價格，知道整個組合喺咩市況會賺幾多，蝕幾多。入市前，要先問三個問題。第一，個價抵唔抵。第二，個勢係咪跟你行。第三，蝕唔蝕得起，有咩後着。



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●開Fb專頁分享睇法

Danny：「期權大叔」Danny



Danny：我好欣賞韓國明星「大叔」，所以自己都恃老賣老自稱「期權大叔」，但其實我明年都50歲喇。我炒期權炒咗大概十年，鍾意炒期權多過股票，因為買股票比較長線，守株待兔嘅感覺唔好。



Kitty：最初你點樣接觸期權？



Danny：去書局買期權書學炒法，並發現可買升買跌，喺市況麻麻嘅時候都有方法賺錢，跟住就開展咗個人嘅期權交易旅程。初頭用3萬元本金，每個禮拜都賺到3萬元，仲應承太太，會比三分之一盈利佢添。依家睇返，當時係用錯咗方法，好彩都有賺錢。

彩兒：識自我檢討，就係你成功之道。



Danny：大家要記住，呢個世界無免費午餐，跟大戶學嘢搵食就望減少撞板機會。另外投資同投機好唔同，前者係你知道賺幾多，輸幾多，買升定跌勝算大啲；後者係靠自己嘅感覺入市，輸錢嘅機會大好多。



Danny：我開Facebook page，係希望同同路中人分享點樣睇資金流、搵投資方向、善用投資工具賺錢，以及學會調整個人投資心理。另外，做分析都真係幾孤獨，搵同路中人傾吓計，找共鳴都幾開心。近排市況波動，係難炒咗，但我嘅期權每月平均回報都有8至12%。



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●搵強勢股Long Call

謝：「期權博士」謝晨彥



Kitty：聽完多位專家意見，好似期權好穩陣咁喎，孖妹都心郁郁想投資！



謝：投資邊會必賺呀！過去十五年炒期權，我經歷過傾家蕩產，全靠永不放棄嘅精神，才成功轉虧為盈，炒期權年賺20至25%。我主要用兩個策略，如果資金多，就會Short Put啲長線睇好但目前股價偏低嘅股票之期權，例如港鐵、中國移動(00941)或港交所。如果股價繼續升，我就會加碼。另外，唔使驚無限虧蝕，因萬一股價跌，被迫接貨，買正股都ok。如果資金少，我就會搵上周十大強勢股，若其創歷史高位，我就會Long Call，博股價繼續升。



彩兒：經歷過失敗，要將資產按喺銀行，你嘅投資心態上有無咩調整？



謝：我體會到Simple is the best(簡單係最好)。以前用好多花款嘅期權炒法，都唔賺錢。依家會睇準幾個時機入市，如逢周三晚香港時間10時半，喺美國公布原油庫存數據前；或每個月第一個禮拜五晚香港時間八時半，美國公布非農數據前，買入Long Call或Long Put，就較易賺錢。



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【期權入門知多啲】

期權係一種關於決定權嘅合約。合約持有人擁有是否執行一項買賣相關資產(股票/指數)嘅決定權。期權買方於繳付期權金予賣方後便擁有決定權，可在合約到期前決定是否以議定之條款買入或賣出相關資產(股票/指數)。



期權賣方於收取期權金後便喪失有關決定權，處於被動位置。倘若在期權到期前，買方行使決定權根據協議條款買入或賣出相關資產，賣方便必須履行有關責任。



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