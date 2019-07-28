全球裁員潮！日產狂炒1.25萬人　呢度「失血」最多...

外國傳媒報道，日本著名車廠之一日產汽車(Nissan)上周正式宣布會在全球裁員多達12,500人。據最新裁員細節顯示，預計到2020年3月前，該公司將在印度及印尼裁減合共2,500多個職位，並在美國裁員1,420人。



據悉，日產將在印度裁減1,700個職位，為首輪裁員6,400人的計劃中，數量最多的國家；印尼則裁員830人，美國及墨西哥也分別此裁員1,420人及1,000人，主因是日產在墨西哥的市佔率輸給通用汽車，以及印度銷量不佳，截至今年3月全年度於印度銷售量大跌30.8%，至36,525輛，截至今年6月，日產在印度市佔率跌至僅0.75%。另外，日產於今年上半年在印尼賣了7,176輛汽車，雖然按年大增49%，但仍遠遜豐田。



此外，日產將在日本裁員880人、西班牙削470人，以及英國削90人。之後在2020財年至2022財年，再裁員6,100人。

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