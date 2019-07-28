今年股市冇暑假！本星期是2019最重要一周

外國傳媒報道，今年金融市場很特別，就是沒有「暑假放」，當中包括投資者或政策制定者。接下來的一星期更可能是2019年最重要的一周！



首先，中美「面對面」貿易談判將於周二及周三(7月30及31日)進行，美國代表於周一(29日)出發前往中國上海。之後在香港時間8月1日凌晨2時，美國聯儲局就會公布議息結果，市場預計減息0.25厘，再之後就到周五(8月2日)美國公布非農就業數據。



上述都未算，日本央行會在周二召開議息會議，雖然不會有甚麼大動作，但幾可肯定央行會堅持放水；巴西央行更有機會在周三宣布減息。周四(8月1日)更是全球主要經濟體公布製造業採購經理指數(PMI)的日子，或許會令市場憂慮經濟衰退臨近！本周可謂每天都有大事發生，金融市場波動難免。



以下是本周大事一覽，全部為香港時間：



【7月29日星期一】

無重大經濟數據公布，惟市場為迎接之後的龐大數據，很難大升



【7月30日星期二】

11：00日本央行公布議息結果

20：30美國公布6月個人支出及收入；聯儲局重視的核心PCE物價指數

22：00美國公布7月消費者信心指數及房屋銷售



【7月31日星期三】

09：00中國公布7月官方製造業採購經理指數(PMI)

20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP私企就業職位

22：30美國公布每周原油庫存



【8月1日星期四】

02：00美國聯儲局公布議息結果

05：00巴西央行公布議息結果

08：00南韓公布7月出口。它素有「全球經濟晴雨表」之稱

09：45中國公布7月財新製造業PMI

19：00英國央行公布議息結果

20：30美國公布每周新申領失業救濟人數

22：00美國公布7月ISM製造業PMI



【8月2日星期五】

20：30美國公布6月貿易帳、7月非農就業

22：00美國公布6月工廠訂單、耐用品訂單、7月消費者信心指數終值

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