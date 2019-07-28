港股前瞻：醞釀向下「爆邊」　二萬八關勢危

美國總統特朗普向世界貿易組織(WTO)施壓要求改革，更威脅不排除會單方面不再確認中國、香港及澳門等多個地區為發展中經濟體的地位，此舉勢令本周中美貿易談判增添上陰霾，加上市場已消化美國聯儲局減息的預期；香港社會動盪亦打擊本地零售、旅遊及地產行業，令港經濟更「雪上加霜」，證券界預期，恒指本周或下試28,000點關，8月份更有機會向下「爆邊」，下試27,000點。



上周五香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)表現，除騰訊(00700)及中國移動(00941)ADR靠穩外，其餘普遍偏軟。按比例計算，恒指周一或低開55點，低見28,342點。



中投傲揚基金經理溫鋼城坦言，若中、港、澳不再獲確認為發展中經濟體，將失去關稅優惠待遇，出口將「雪上加霜」，而特朗普的言論亦為本周重啟的中美貿易談判增添不明朗。至於內地股市升至現水平，再向上的空間不多，滬綜指3,000點關阻力大，加上香港遊行示威越演越烈，擔心會變成常態化，此將對本港經濟及樓價構成壓力，現時港股市盈率為11倍，不算太便宜，於「內憂外患」下，外資投資者不僅入市態度審慎，部分更傾向先行獲利，上周不少香港本地股份及防守性較強的公用股都見回吐，便相信與港股基金贖回有關。



他又說，7月迄今港股波幅僅936點，情況猶如四月份，波幅非常窄，但緊接的5月份卻急瀉2,798點或9.42%，因此他相信八月港股向下「爆邊」機會居多，尤其8月業績期後，基金將會執倉，沽出部分績差股。本周先看恒指能否守住28,000點，惟8月份或進一步下試27,000點關，未有貨的投資者不宜追入，且要避開零售、酒店及香港地產股。



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