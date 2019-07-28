小心！中國家庭債務似80年代日本經濟爆泡前？

日本傳媒報道，2018年中國家庭債務總額佔收入總額的比例達到53%，即每100元收入，有53元需要用作還債，該數字較2008年金融海嘯時高出34個百分點，增速為全球主要經濟體之冠。



不過，上述比率未算驚嚇。由於各人的收入都有特定限制，不是100%都能活用，例如一出糧就要繳交貸款利息、強積金、稅務、水電費等，扣除這些特定開支後，真正「自由」動用的收入被稱為「可支配收入」。



因此，若從中國家庭債務佔可支配收入比率來看，目前比例更達120%，即中國家庭負債已屆入不敷支水平，該比例甚至較不甚儲錢的美國人多出20個百分點。



日媒指出，中國家庭負債比率高的原因來自樓價太貴，而樓市是政府經濟發展「火車頭」。有統計顯示，2018年深圳平均樓價高達中國家庭平均每年收入34倍。



就此，日本綜合研究所經濟學家三浦有史指出，中國家庭債務之高已影響零售業，例如汽車銷售下滑。隨着中國經濟增長放緩，政府想靠消費刺激經濟的構想會受阻。



報道指出，回顧1980年代日本經濟處於泡沫時，家庭債務佔可支配收入比例曾達70至120%，即與目前中國情況類似。當泡沫爆破時，經濟便懸崖式下滑，即使大幅減息及放水也無濟於事，並帶來長久痛苦。

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