匯聚科技︰受惠5G　料今年通訊業務收入增兩成

中美貿易戰形勢反覆，中國科技巨頭華為的手機業務亦頗受影響。華為供應商匯聚科技(01729)行政總裁柯天然卻指出，貿易戰反而刺激中國提速推進第五代流動通訊系統(5G)，過去9個月華為在通訊基建項目採購不跌反增，有信心今年公司通訊業務收入增速維持至少兩成。



他稱，公司和華為手機並無業務合作，因此公司業務未受其封殺事件影響，反而受惠於中國加快5G網絡基建投資，而目前華為訂單佔公司總收入約45%。



首席財務官黃志權補充指，5G產品所需要的電線量較4G多三至四倍，隨着5G逐漸補充4G市場，不計及歐美市場需要，單是中國對電線的需求已大增數倍。事實上，公司去年5G訂單已開始交貨，帶動截至今年3月底止全年通訊業務收入按年增近22%至6.5億元，預期今年產品交貨量會續升。



他指，匯聚科技與華為已合作逾十八年，若公司有參與該產品的前期開發，華為會優先將訂單給予公司，其後才作競標。而且公司主要從事下游加工，提供客製化產品而非標準產品，其議價能力及毛利均較行業水平為高。



面對貿易戰，柯天然稱，公司產品屬美國首批加徵關稅清單，拖累公司2019財年美國市場收入按年跌逾20%。不過，由於海外設廠需要資金投入及時間發展外，也涉及技術移轉，加上內地通訊設備的供應鏈較為完善，認為單靠搬廠不能解決問題。



他又指，公司已積極應對，包括在3月成功申請美國關稅豁免，即使未來中美貿易戰再度惡化，對公司業務影響亦不大。他又透露，現時美國客戶訂單已回復至貿易戰前水平，近兩個月新增訂單更創記錄新高，預料今年美國收入可回復增長。

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