唔止百威！受累市況差　大型新股放慢來港上市

百威亞太上市「撻Q」，加上大市氣氛差，影響大型海外公司來港上市部署。市場消息指，總部設在英國的數據中心營運商Global Switch原本最快今年4月提交上市申請，惟至今仍未正式入表。業界坦言，現時市場情況對大型公司上市有一定壓力，預料海外公司可能要「睇定些」才入表。



在歐洲及亞太區營運多個數據中心的Global Switch，於今年1月已傳出擬來港上市，集資約10億美元(約78億港元)，3月份更傳出已選定保薦人安排上市。市場消息透露，公司本來打算最快四月初就向香港交易所(00388)提交上市申請，但只聞樓梯響，今年5月底再度傳出入表消息，但最終至今仍未正式提交申請。



市場人士估計，籌備上市時，投行會向潛在投資者「探路」，探討他們投資公司的興趣。Global Switch本身業務是營運數據中心，業務不算太吸引，加上現時市況差，股份未必容易賣到好價，除非肯平賣。此外，百威亞太上市解礁，料有關方面可能要再「睇定些」或待市況好轉才上市。



至於另一隻大型海外公司消費金融服務提供商捷信集團，雖然日前已提交上市申請，惟市場同樣關注其股份銷情及能否賣得好價。



市場人士指，百威亞太上市臨門一腳「撻Q」，對之後大型海外公司上市造成一定壓力，外國企業一般對估值較執着，遇着市況不佳時上市較難，故上市充滿不確定性，隨時有變數。「百威亞太上不到市令到投行好傷，投行如認為一家潛在發行人的新股難賣出，或賣不到好價，會對單Deal有保留，費事最終上市觸礁，等於白做，保薦人佣金見財化水！」



市場人士續指，其實很多「巨無霸」公司上市時有兩手準備是很平常，一方面進行首次公開發售(IPO)，另方面又與買家洽談出售資產。「其實係用IPO嚟同買家講價，爭取高價錢，講真，公司賣斷資產，其實比IPO更划算及方便！」



除了大型海外公司外，有財經公關界人士表示，也有正在籌備或有意申請上市的客戶，因市況有變，表示要暫停推進計劃，轉為持續觀望態度。



據聯交所披露易資料，和黃中國醫藥科技及四川藍光嘉寶服務均已於6月初通過上市聆訊，但至今仍未啟動招股程序。有熟悉新股市場人士指出，現時已有不少新經濟、生科公司轉到美國上市，也有企業選擇到內地科創板上市。

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