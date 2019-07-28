新興市場添煩惱！這大國經濟數據疑「造假」

外國傳媒報道，印度近年成為全球經濟增長最快的主要經濟體，年度經濟增長達7%或以上，若趨勢持續，經濟總量很快就會超過英國及德國。不過，目前有研究顯示，該國經濟增速可能有「吹水」之嫌！



印度財政部前首席經濟顧問Arvind Subramanian近期發表了一篇質疑印度經濟增長統計方法的論文，估計在2011-2012財年到2016-2017財年，平均每年經濟增長是接近4.5%，較官方公布的低2個百分點左右，並表示最近經濟增長衡量方式有變是有問題的。



就此，美國大學約翰斯霍普金斯大學經濟學教授Steve Hanke指出，數據受到質疑是一個災難，一旦公眾對統計數據失去信心，將對金融市場產生很多不明朗因素，對投資者而言是「紅旗」。



實際上，與其他發展中經濟體相比，印度的統計數字甚少受質疑，某程度是因當年英國殖民者留下健全體制，惟現任總理莫迪上場後，印度國家統計局幾次調整與經濟產出有關的數據，每次都引發了從政界到學界的爭議，使其獨立性和權威性受到質疑。



今次揭發問題的Arvind Subramanian大有來頭，他於2014年10月至2018年6月是莫迪的首席經濟顧問，故其研究報告惹來市場高度關注。



除了經濟增長數據備受質疑，連失業率也有問題。根據當地政府部門洩露的機密數據顯示，印度失業率截至2018年3月是創下45年新高，由2011年2至3%的水平，節節上升至的6.1%，部分地區失業率更高達19.2%。其中，年輕人失業率極高，大學以上學歷年輕人失業率高達35%，而低學歷年輕人失業率則為6.2%。這種現象或反映出印度的高經濟增長背後存有隱憂。



【正面對人口危機】

或許受累於政府數據有「造假」之嫌，令印度這個全球年輕人口最多的國家遇上人口危機，估計「人口紅利」已餘下不足20年，將嚴重影響經濟活力。



據印度財政部近期公布的報告顯示，該國人口結構中，0至19歲比例高峰期已過，即未來年輕力壯的人口會放緩，估計20年後，印度就會步上日本、中國後塵，60歲以上老人比例將超過14%，符合世衛定義的「老人社會」。



印度年輕人口減少，其中一個原因是世界銀行指出，該國在改善教育制度上做得不夠，整體教育相關排名在全球157個國家中，僅排115位。該國年度財政預算之中，教育開支僅佔整體3.4%，與去年差不多，但較2015年的3.8%下降。由於教育做得不好，年輕人收入自然不高，繼而影響結婚及生育。

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