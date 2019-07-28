【地產專題】上半年住宅申建飆逾四成　涉1.95萬伙

政府降低長遠私人住宅供應比例，地產商吸納土儲更為困難，遂加快旗下項目的部署。上半年涉及的住宅發展申請，提供私宅單位達19,568伙，較去年同期大幅高出41.7%。當中以長實集團(01113)天水圍嘉湖海逸酒店重建申請佔5,000伙最多。



《東網》據城市規劃委員會資料作出統計，首六個月錄約18宗上述規劃申請，比去年上半年多1宗，但由於今年有較多大型申請個案，故單位總數較去年同期涉的13,805伙，明顯多出5,763伙。



●新界區申請佔比達92%

期內申請大多來自新界區，共錄14宗，涉及私宅單位共約18,131伙，佔比例達92.7%。另外3宗位處九龍，申請單位量為1,437伙，而上半年港島區則未錄得相關個案。



以每項申請計，佔8宗為提供逾千伙的大型項目，全為新界發展。上述嘉湖海逸酒店重建更屬巨無霸級別，發展商計劃將酒店第1及2座，改為興建兩幢樓高53層的住宅大廈，每層提供多達50個單位，平均每伙面積約300方呎。而位於平台的置富嘉湖第一及二期商場則予保留，日後總樓面將超過200萬方呎，伙數約相等於三分一個嘉湖山莊。



較特別的地方是，因應政府提及的土地共享先導計劃，上半年部分申請以提供公營及首置單位作籌碼，以增加過關機會。萊蒙國際(03688)就元朗唐人新村孖峰嶺路一幅住宅用地，提出作公營、私營及首置住宅綜合發展，擬建8幢住宅大樓提供2,065伙，私人單位平均面積約692方呎，而位於地盤東面的兩幢則作公營房屋用途，佔660伙。



至於恒基地產(00012)大埔蕉坑公私營發展項目，則提出加大發展密度，以3.6倍地積比率，興建9幢分層住宅，提供2,250伙，當中1,338伙私宅平均面積約569方呎，餘下912伙為公營房屋。該地盤在一六年曾獲批以1.2倍發展密度，興建合共795個公私營單位。



此外，粉嶺一幅面積約27萬方呎，位於數碼都域附近的棕地，業主亦以提供「港人首置上車盤」名義向城規會闖關。擬議6幢住宅，共興建2,156個單位，其中1幢作首置用途，估計涉約350伙。



●牛潭尾項目擬建萬一伙

事實上，有關申請數字仍持續上升，城規會7月份再錄一宗大型個案，為新鴻基地產(00016)與置地公司合作的元朗牛潭尾石湖圍項目，提出興建25幢32至43層高分層住宅，住宅樓面達約547萬方呎，擬建多達11,292伙，規模超過新界藍籌屋苑沙田第一城。連同期內的小型發展項目，令今年申請伙數增至約30,946伙，已較去年全年約28,317伙，還多出約9.3%。



●業界料同類個案續增加

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典指出，現時政府住宅地供應減少，地價又高，發展商較難透過官地招標吸納土地。因此可以重建或改劃的地盤，都會研究作進一步發展，相信同類申請會持續活躍。特別是公私營混合發展模式下，為過往「無得郁」的閒置農地，帶來發展契機，部分設施政府可以幫忙興建，該類個案料會愈來愈多。



但他指出，城規會在審視申請時把關較以往嚴謹，社會對各種評估要求增加，市民對這類申請也愈來愈關注。因此即使宗數有所增加，但要通過實在並不容易。

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