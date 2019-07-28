樓價UPDATES︰多區湧現學生承租個案

受暑假旺季帶動，整體租務交投保持理想，多區續現學生承租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山樂信臺2座高層D室，實用面積1,057方呎，以三房包括套房設計，成交價3,150萬元，實用呎價29,801元。上址為原業主於2008年以1,440萬元買入，持貨至今帳面賺1,710萬元，升值近1.2倍。



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九龍區



●在換樓需求下，逾千萬元大單位仍不乏承接。紅磡海逸豪園9座高層H室，屬方形「則王」間隔，以1,860萬元易手，較銀行估價高約60萬元。單位實用面積900方呎，擁西南和黃埔公園全景，實用呎價20,667元。



●將軍澳天晉2座低層B室，實用面積872方呎，採三房包括套房及連士多房、工人套房間隔，享園景。單位去年3月叫價1,900萬元放售，近日以1,870萬元易手，實用呎價21,445元。屋苑7月份暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約21,383元。



●紅磡海濱南岸6座低層H室，實用面積590方呎，以三房包括一套房間隔，由於租金合理，吸引內地學生以約2.7萬元承租，呎租45.8元。單位為業主於2017年以約880萬元購入，以此計算回報率約3.7厘。



●啟德天寰本月至今已錄42宗租賃成交，平均實用呎租約37元。屋苑天海匯3座中低層A室，實用面積640方呎，為三房包括套房設計，成交月租2.2萬元，實用呎租34.4元。現時市場約有120個租盤，月租叫價由1.25萬元起。



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新界區



●屯門倚嶺南庭一個兩房戶獲4名學生以每月1.45萬元合租，並預繳1年租金合共17.4萬元。上述單位為中層A室，實用面積549方呎，租客鍾情屋苑鄰近學校，加上單位附有全屋家電，故決定即睇即租，實用呎租26.4元。若以同類單位估價約566萬元計，回報率約3.1厘。



●屯門居屋兆畦苑B座中層5室，實用面積385方呎，本月初開價440萬元放售，剛於自由市場以418萬元轉售，實用呎價10,857元。據了解，原業主於2016年以238萬元入市，持貨3年帳面賺180萬元，升值約76%。



●馬鞍山海栢花園4座高層A室三房戶，實用面積520方呎，原開價998萬元，減價180萬或18%，終以818萬元易手，實用呎價15,731元。原業主於2010年以360萬元購入上址，期內升值近1.3倍。



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