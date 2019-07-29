「帶量採購」國策利好　花旗推薦3藥股

中國去年底推行「帶量採購」政策，藉以逼使醫藥企業將仿製藥減價。據內媒早前報道，新一輪「帶量採購」政策最快10月在全國推行，市場關注藥品減價對藥企利潤的影響。花旗銀行研究部亞太區醫藥研究部首席分析師翁木子認為，中標藥企可獲取大量採購合約，銷量大幅增長料可抵銷減價的負面影響。



花旗並首選三大藥股，包括三生製藥(01530)、翰森製藥(03692)及A股上市的恒瑞醫藥(600276.SH)。



他稱，今年上半年醫院藥品銷售數據並不差，預期醫藥股業績將令人驚喜，短線有利刺激醫藥股股價上升。他又引述報道指，內地政府未來「帶量採購」政策招標方向料較寬鬆，中標的藥企將增至三家以上，令藥企減價壓力較為緩和。



此外，行業整合速度亦較市場預期快，去年中國首四大龍頭藥企市佔率共約8%，隨著產品質素差及小型藥企逐漸退出市場，未來幾年龍頭藥企市佔率料增至30%。



儘管中國現時已是全球第二大醫藥市場，僅次於美國。然而，他長遠看好中國醫藥市場增長前景，預期到二○二五年，其市場規模將增至逾2.7萬億元人民幣，理由是中國人口老化持續，治療方案及人數的滲透度仍遠低於已發展國家水平。



他認為，未來仿製藥價格調整將成行業新常態，不排除醫藥板塊在10月新政實施時將出現調整，但相信市場情緒會較去年樂觀，估計回調幅度約20%。長遠而言，隨着中資藥企加大研發創新藥，行業估值有望提高，加上國家藥監局審批新藥有提速，亦有利藥企收入及利潤上升。該行於今明兩年持續看好醫藥股，給予三生製藥及翰森目標價分別為13.2元及30元，與上周五收市價計，兩者潛在升幅空間均達近四成。



對於另一醫藥藍籌股石藥集團(01093)，他指出石藥對單一產品銷售依賴度較高，且在研藥物儲備較少，因此未能打入該行首三甲的藥企股份名單。至於生物科技股會否受惠今輪藥股的調整期，他坦言，大部分生科企仍未有盈利，難判斷其估值平或貴，認為要再作觀察。



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