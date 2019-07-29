南岸洽注資　第11度延限期

南岸集團(00577)(前稱十三集團)尋求注資的洽談限期第11度延長，注資磋商迄今已延期半年。該公司今年1月初首次披露與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。根據公司周日(28日)晚公告，該諒解備忘錄將延期至8月2日或各訂約方協定的較後日期。



公告亦重申，再度延期是要給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



除尋求注資一再延期外，南岸集團近期業績亦表現差勁。公司7月中公布截至2019年3月底止之未經審核全年業績，錄得股東應佔虧損逾58.47億元，不僅較對上一年度顯著增加2.71倍，並且為連續6年錄得虧損，累積虧損金額超過77億元。



業績通告顯示，期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過33.95億元，按年顯著增加超過1.82倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損10.37億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.63億元。



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