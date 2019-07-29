古勝：招金產量看升等落鑊

今星期四就會知道美國減息幅度係0.25厘定0.5厘，不過睇番全球國家債債息都已經好低，好似傳統高息貨幣澳洲及新西蘭現時基準利率都低過美國，而歐元區大阿哥德國十年期債息更見負數已久，反映環球經濟不景氣之餘，各路央行可再放水空間其實唔大。



咁對港股及部署有乜影響？從近期環球多間大行減人手，以及環球息率反覆回落，再加埋中美貿易戰前景未明可見，其實好多因素應有利公用及收息股等傳統防守型板塊，但大家睇睇隻最炒得的領展(00823)，基金價格已五連跌，周線圖更自去年11月以來首次跌穿10周線，走勢利淡之餘，更反映部分保守型投資者亦覺得領展等收息股已不再吸引！唔信？大家睇埋隻中電(00002)、電能實業(00006)及港鐵(00066)走勢，全部唔係升唔起，就係已經回軟。



若然再配合埋近期恒指僅在28,000至29,000點的一千點之間反覆上落，但恒指波幅指數從7月中近14，反覆升至上周五的18.08，暗示後市爆邊機會增加，資金卻連防守股都唔願再落注的情況下，相信後市回落的機會較大！



當然，騰訊(00700)、醫藥股及物管股中線前景仍然不弱，但好似中資汽車股咁，一個中汽協下調全年汽車銷售預測消息打埋嚟，整個板塊就已經散晒，在在揭示港股投資氣氛弱不禁風。



咁睇來睇去，仲有乜板塊好買？說實話，近期可以作中線投資的板塊確實唔多，但亦有某類型板塊仲可以望望，金礦股就係其一。前文提到，環球經濟不景氣持續，避險資金唔係放入美元就係押注黃金，加上美國減息周期快將啟動，在避險需求上升及美元中線或因減息因素而回軟，有利以美元計價的金價更上一層樓，在此前提下，金價中長線前景確係幾樂觀。



走勢上，金價於6月初自1,300美元破位而上，雖然6月尾至今主要維持在1,380至1,450美元之間橫行上落區，而1,450美元睇落阻力亦唔細，但下方支持位已逐漸上移，預期中線整固一輪後，仍然有力再上。



策略方面，在港上市的一眾金礦股中，以紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)最有鑊氣，正路可揸招金，主因有幾個。首先，招金是內地大型黃金企業，佔內地黃金資源量約十分之一，黃金佔集團收入的比例達9成，金價升佢自然有運行。其次，集團持有約63%權益的山東海域金礦，預期在明年投產，估計兩至三年可達產量高峰，亦可作為未來股價爆上的催化劑。



走勢上，招金股價近幾個月愈升愈有，現價企穩多條主要平均線之上，短期守穩8.8元唔怕買，目標直指10元關，跌穿8.8元止蝕。



至於保守者，如果睇好金價走勢又唔想冒企業管治風險的話，則可直接留意SPDR黃金ETF(02840)，勝在追蹤金價走勢，且ETF交易費用較低，逢低吸納就包無錯。



東方產經專欄作者 古勝

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