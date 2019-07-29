東方日報B2：五大因素影響　港股隨時大Chok

於「內憂外患」夾擊下，富瑞資金流報告顯示，截至上周三(24日)止，香港股票基金於過去12周合共淨流出18.42億美元(逾143億港元)。證券界表示，美國總統特朗普又威脅或單方面不再確認中國及香港等多個地區為發展中經濟體，為本周的中美貿易談判增添陰霾，恒指本周將考驗28,000點關，8月份更有機會「爆邊」下試27,000點。



事實上，除中美重啟貿易談判外，本周美國聯儲局議息、中國經濟數據表現、中央政治局會議或短期召開及香港公布第二季經濟增長的五大影響股市因素均為市場關注焦點。



上周五(26日)香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)表現，騰訊(00700)及中國移動(00941)靠穩，其餘普遍偏軟。恒指周一或低開55點，見28,342點。



特朗普近日要求世界貿易組織(WTO)改革，停止中國、香港、澳門、新加坡、南韓等自稱為發展中經濟體，若90日後未取得「實質進展」，美國將單方面不再認定這些地區為發展中經濟體的地位。



中投傲揚基金經理溫鋼城坦言，若中、港、澳不再獲確認為發展中經濟體，出口將「雪上加霜」。而香港遊行示威愈演愈烈，擔心會變成常態化，將對本港經濟及樓價構成壓力，現時港股市盈率為11倍，不算太便宜，於「內憂外患」下，外國投資者入市態度審慎，部分更傾向先行獲利，上周不少香港本地股份及防守性較強的公用股都見回吐，相信與港股基金遭贖回有關。



他又說，7月迄今港股波幅僅936點，情況猶如4月波幅非常窄，但緊接的5月恒指卻急瀉2,798點或9.42%，故他相信8月港股向下「爆邊」機會大，尤其8月業績期後，基金將會執倉，沽出部分績差股。本周先看恒指能否守住28,000點，惟8月份或再下試27,000點關，投資者不宜追入，宜避開零售、酒店及香港地產股。



事實上，富瑞指，截至上周三止一周，中國股票基金及香港股票基金錄9.01億美元及1.08億美元淨流出，其中前者是連續四周淨流出，累積金額18.23億美元(約142億港元)。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦說，市場對中美重啟貿易談判的成果寄望不高，而美國聯儲局或減息四分一厘，市場亦已經反映，即使7月底、8月初內地或將舉行政治局會議，但只會為下半年政經政策作方向性定調，未必即時有政策出台。



滙盈資產管理董事總經理謝明光稱，美國或減息及市場憧憬內地政治局會議可能有穩經濟措施，有望支撐恒指於28,000點關，但擔心8月中會回落至27,000點。



他認為，香港的示威遊行只會有短線影響，反而中美貿易戰的影響，將於即將公布的業績浮現，且部分外資已將中國部分生產線遷至其他地區，勢令中資企業中長線盈利產生下行壓力。



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