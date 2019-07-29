沈振盈：繼續上落市格局

過去一周港股先急跌後反彈，恒指收近28,400點水平，仍然處於數百點的波幅區間內上落。港股缺乏方向，皆因市場已將6月反彈浪的利好消息充分反映。而現實的情況是，環球經濟已現下滑的危機，香港情況更甚，經濟數據全面向淡。



至於中國大陸，中央亦正小心翼翼調節着下行的步伐，繼續在扶持實體經濟，但絕不搞大水漫灌而讓資產市場胡亂炒作。周二中美重啟貿易戰談判，又是期指結算，周四凌晨美國公布議息結果，在各種因素明朗化之前，資金入市態度審慎。



技術走勢而言，大市仍處於28,000至29,000點區間內上落，全月大部分時間在28,300至28,600點徘徊，估計最快也要等美國議息後才有方向。若以玄學角度未來一周的市況，應該是先淡後反彈，擺脫不了上落市格局



本周每日的股市走勢預測：



周一(丁卯日)：天干屬火地支屬木，木生火之局，走勢偏軟。

周二(戊辰日)：天干地支皆屬土，全土之局，持續淡勢。

周三(己巳日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，反覆靠穩。

周四(庚午日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，顯著反彈。

周五(辛未日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢偏好。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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