羅尚沛：內地推新規則似鋪路減息

總括7月份，想不到有5月和6月如此波瀾壯闊的行情，7月竟然是如此悶絕，隨了月初幾日由29,000點跌回28,000點之外，整個月無論是恒生指數波幅、市場焦點、成交金額都乏善足陳。



香港居然連「恐怖襲擊」也發生了，所以相信本星期的三大事先張揚因素，美國減息、中美會談和期指結算，估計也不會太震動到人心。



美國減息與否不想再多討論了，很快就有結果。反而即將舉行的中美貿易會談第N回合更有意思，今次美方貿易代表團照常以萊蒂澤為首，但地點由北京改為上海，姆紐欽認為會面地點展示出善意，選址上海能營造不一樣的氛圍。這說法有點道理，如果又是在北京開會的話，容易勾起過去N輪會談的不快回憶，而且俗語有云「唔去北京唔知自己官少，唔去上海唔知自己錢少」，上海金錢味濃，更能配合美方求財的調子。



對於中方，今次見面事關重大，因為有新人入局，就是作風鷹派的商務部長鍾山首次加入談判核心小組，目的相信是要淡化劉鶴的角色。所以這此中美會談，不要期待有任何成果，主要是看美國如何應對變為強硬的中國談判團。



而期指結算，今個月無謂再估在高位結還是在低位結了，反正都是差不多位置。港股方向似明非明，當中美會談和美聯儲局會議後，這個月的外圍因素隨之淡化，8月份焦點落在中期業績上。



招商銀行(03968)業績不負眾望，股價擺脫了之前中金國瑞的陰影創了新高，以過去幾年商業銀行和國有銀行的盈增比例看，今次中期業績四大國有銀行應有高單位數增長。何況中央忽然推出「豬十條」去控制上游生豬價，明顯想在短時間內把通脹壓下，可能是為減息準備，若如此，內銀股價應有所作為。



這幾個星期都獨沽一味推騰訊控股(00700)和港交所(00388)。港交所受制於成交持續低迷，阿里巴巴集團又忽然被滅聲一般未有回應上市消息，股價繼續在100天線上上落落。可喜的是騰訊表現神勇，與任天堂合作和其他手游上架消息，竟然炒得起，證明之前預測大行複製今年3月炒業績的模式雖不中亦不遠矣，業績前如果股價再回到360元附近不妨博再下一城，藤條用來打人，騰訊是用來保護自己的。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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