周樂樂：資金分流　科技股趨升

在中美談判重啟預期與科創板新股大漲影響下，過去一周A股震盪上漲。上證50指數漲1.51%、滬深300指數漲1.33%、滬綜指漲0.7%、深成指漲1.31%、中小板綜指漲1.3%、創業板綜指漲0.95%。28個申萬一級行業中，20個上漲，8個下跌。



其中，最強五大行業指數是電子、休閒服務、電氣設備、銀行、計算機；最弱五大行業是有色金屬、房地產、農林牧漁、綜合、鋼鐵。從數據來看，市場仍結構化行情明顯，成長優質藍籌股為主導的行情，成長性新興行業板塊相對較強，周期性傳統行業板塊相對弱



市場消息方面，目前影響市場主要因素是中美貿易談判重啟與科創板新股上市拉升估值。自中美在G20會議上宣布重啟貿易談判之后，市場對中美貿易改善預期升溫。然而，美國總統特朗普於本月17日稱，美國可能會對價值3,250億美元的中國商品加徵關稅。這導致中美貿易關係改善預期降溫，且加劇了市場對經濟與金融市場的憂慮。直至本月25日，中國商務部表示中美將於7月30至31日，在上海舉行第12輪磋商。



這消息有利於穩定市場對中美貿易關係向好預期。儘管市場普遍預期中美貿易戰為持久戰，但短時間的可改善預期始終有利於市場反彈。中美貿易戰不僅對美國還是對中國，甚至對全球經濟都是拖累，已成為市場共識。若沒有把中美對抗的問題遏制，全球想通過貨幣寬鬆來挽救經濟或成為徒勞，反而會推升全球資產泡沫與通脹水平。尤其現時銀行儲備充足、企業現金流充裕且債務水平低，美聯儲降息的效用大打折扣。另外，要着重強調，目前中國處於金融去槓桿與產業供給側改革的階段，信貸資金與直接融資分配注定極度分化。



中國科創板第一批新股成功上市，高估值下股價仍能大幅上升，點燃市場對主板與創業板的科技股估值重估。基於政治因素考慮，科創板作為新一屆領導層引導經濟結構轉型與產業升級的重要手段，預計短期很難出現大幅下跌的可能性，但科創板對主板與創業板的產業炒作演變將會產生深遠的影響。科創板行註冊制，可預期未來大批量新興產業的公司上市，不單單分流主板與創業板的資金，更重要引導資金持續流出傳統行業的中小型上市公司，加速行業與企業優勝劣汰，導致市場表現極度分化。



同時，中美貿易戰與日韓貿易戰讓中國領導層與企業家更加堅定投下重金與人才研發，提供產業產品的含金量，亦引導資金流向有含金量的科技企業。



綜合來說，短期中美貿易關係緩和，中國加快推動科創板，預計A股繼續有望震盪上漲，滬綜指有望上試3,200點，而行業與企業走勢繼續分化，「成長性藍籌股為主導支撐，優勢中小科技型企業騰飛」的態勢。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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