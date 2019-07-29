鑫濤：美股外強中乾　伺機做淡

有恐慌指數之稱的VIX指數前周的走勢曾有上升加快的迹象。由於市場近期存在着眾多不明朗因素，因此前周VIX指數的上升令不少投資者相信，上周的走勢將會進一步走高並會順利突破自今年5月高位形成的下降阻力線，從而帶動美股承接前周的弱勢繼續往下沉底。



但結果上周VIX指數的走勢卻不升反跌，這意味着市場恐慌情緒未有進一步惡化，因此造就了上周美股可以出現V形大反彈，標指及納指期貨除可以完全抹去前周的跌幅外，甚至更成功再創歷史新高。但可惜上述的股指期貨在再創新高的同時，成交量卻不升反跌並呈現背馳不利信號，這種不利信號意味着目前美股的強勢其實只是外強中乾，根本是乾升而已。



因此本周只要市場上有甚麼風吹草動，而令到市場恐慌情緒再度抽升，屆時VIX指數勢必向上突破今年五月高位開始形成的下降阻力線，即可以順利向上出現重大技術性突破。在此情況下，勢必令到市場的恐慌情緒顯著上升，屆時必定會拖累目前正處強勢的美股，並使其出現兵敗如山倒的恐慌跌市的惡劣走勢。



因此本周投資者一旦看見VIX指數單日升幅已超越5%以上，而美國三大股指期貨的即市走勢同時亦出現一浪低於一浪的惡劣勢頭，進取的短線投資者屆時宜把握機會採取順勢建立淡倉的交易策略。



一旦VIX指數急升令美股出現恐慌性跌勢，料具備避險功能的日圓將會受惠轉強，美元兌日圓屆時將會再度下試本月的107.20低位支持。



從季線圖上看，美元兌日圓自2015年第2季觸及125.85高位及2016年第2季低見98.99後，便呈現一個大型敏感三角形的待變形態發展，目前此形態發展似乎已進入了最後階段。一旦向下作出重大突破，必定會形成一個新的大型下跌浪，最終美元兌日圓必定會跌穿2016年第2季的低位，即會順利跌穿100心理關口。



本月的107.20低位支持一旦順利失守，進取的投資者屆時可以順勢追沽美元兌日圓。短線而言，美元兌日圓一定要向上順利突破109.63的20周線阻力及在周線圖上高收，才可避免後市向下作出重大突破。



資深市場人士 鑫濤

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