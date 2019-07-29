劉嘉晉：旭陽受惠焦炭產業政策

中國按焦炭產量計為世界第一，中國焦炭產量佔2017年全球總產量約70%。由於宏觀經濟進一步發展及鋼鐵市場逐步復甦，預計到2022年中國焦炭產量將由2017年的4.31億噸逐步增加至約4.63億噸。



根據中國煉焦行業協會發布的焦化行業「十三五」發展規劃綱要，將淘汰全部落後產能，產能滿足准入標準的比重在70%以上。該等政策促進焦炭行業的產業整合，有利於大型焦炭企業，而隨着中國政府近年發起煤改氣行動，為焦炭及焦化產品行業帶來正面影響，令到許多焦煤企業已加快焦爐煤氣至液化天燃氣項目的建設。



筆者相信，主要從事生產、銷售及分銷焦炭、焦化產品的中國旭陽(01907) 將能直接受惠行業政策。集團擁有縱向一體化產業鏈，除焦炭板塊外，以焦化副產品製造精細化工產品，善用原材料和生產過程中的副產品，減少能源消耗量，降低原料價格風險並提高品控能力。



今年集團亦計劃將提供營運管理及技術輸出服務業務作為一個獨立分部。該業務板塊以輕資產模式營運，比做併購的風險更低。於2018年度，有關此業務的收益為10.386億元人民幣，佔總收益的5%；毛利更由2017年度的2,140萬元人民幣，大幅飆升560%至1.41億元人民幣，佔毛利總額的4.1%。



另外，集團剛入圍中國500強榜，並以約45.37%的淨資產收益率(ROE)位居ROE排名榜第四位，實力不容置疑。相信在不久後的恒指綜合指數成分股及港股通調整中，公司亦很有可能被納入恒生綜合指數成分股並成爲港股通標的，從而可引起相關指數基金及被動基金追逐。現時集團市盈率只得4倍，市值112億元，現價吸引可吸納，中線目標3.3元。



博浩資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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