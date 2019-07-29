【名家筆陣】黃紹基：港商外闖仍有機可尋

香港目前可說是面對着內憂外患，內部的社會紛爭打擊着旅遊和零售行業，外部的貿易糾紛為進出口和融資市場帶來不明朗。這兩大困擾似乎都不會在短時間解決和帶來經濟上的迅速復甦。香港企業當然不能「等運到」，在重整市場策略時，受美國壓迫逐步擴大開放和降低稅費的內地，以及接收部分中國外移產業的東南亞，仍然有商機。



中美貿易戰下，其中一個熱門關注是外資撤出中國，但近期也有亞洲資金取消到美國生產的計劃，也有美國公司計劃將部分生產線遷往中國。這是甚麽情況呢？



貿易戰對中國當然有很大的影響，近期一些出口美國產業鏈上的企業表示，生意確實受影響，尤其是一些支援產業，如印刷包裝。



事實上，製造業撤離內地已經持續近10年，從廣東實行騰籠換鳥開始，勞動力供應緊張和生產成本上升，不少廠商，尤其港商，已經逐步從內地遷往東南亞國家甚至更遠地區。貿易戰只是加深了仍然有獲利空間，並以美國為主要市場的廠家憂慮。畢竟，搬廠特別是大型工廠，牽涉的資金和人力還是龐大的。



不過，據國家統計局數字，去年美國市場佔中國總出口的19.3%，即還有八成是出口至其他國家，而且這部分大多是出現貿易逆差。這反映了撇開美國市場，在內地生產再出口往其他市場仍然有發展空間，只是要開拓新市場和改變生產模式需要時間和努力。



更值得關注的是，自中美貿易糾紛開始，中國陸續擴大開放和降低稅費，包括將外資准入負面清單由48條降低至40條，今年4月1日將製造業流轉稅由16%降至13%，適度降低交通運輸等行業稅率。因此，剛公布的第2季度國家財政收入僅微升0.8%，遠遠低於首季6.2%增幅。當然，數字反映貿易戰對內地影響進一步浮現，但亦證明國家今次是真正的減低了稅費。



內地因應貿易戰，經濟正朝向更開放和更合理方向發展，加上內地本身是全球最大的消費市場，對商界來說，內地仍然是一個相當吸引和值得考慮的投資市場。



不過，消費潛力有多大呢？儘管有外資分析指內需已成為內地經濟發展主要動力，和中國購買力佔有奢侈品市場六成，但大家必須承認，內地消費者的需求已經理性化。尤其是經過這次與美國的貿易角力，中國的經濟結構將會出現重大調整，一個是減少初加工產品的出口，而科技化產業將進一步提升。與此同時，初級勞動力供應繼續減少，而技術人才愈趨不足。



因此，東南亞國家，尤其是在一帶一路上的穆斯林國家的發展前景將會更廣闊。穆斯林國家一般多是依賴天然資源，製造業不甚發達，消費品市場門類較少，勞動力相對充裕而成本較低。但隨着製造業由中國外移到這些國家，既能帶動當地經濟發展，又會提高人民收入，可以為新進入的投資者帶來一箭雙雕的機遇。



香港企業多年前將生產線北移，將產品出口與內銷，賺得不可多得的商機和30多年的持續發展。但是經濟格局出現了變化，企業自然也需要以變去應對，與其受制於特朗普的言論，還不如另行開闢一片新天地。



黃紹基

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長

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