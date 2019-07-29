大健：界內證玩法並不簡單

最近港交所引入了一種命名為「界內證」的衍生產品，根據交易所、發行人或投資專家的介紹，都說這種新登場的衍生產品玩法簡單，就如同「射龍門」一樣，而且適合在預期低波幅市況下賺錢的投資工具。不過，當你想深一層，就會發現界內證實在不比認股證簡單。



是否在大市低波幅下買界內證就可以賺錢？可以從幾個層面去想。界內證的特色是產品到期時只要正股結算價在上、下限價之內，投資者就可收到每份界內證一元的收益。所以若果你買界內證時正股價格已在界內，當然希望正股低波幅，但若然你買界內證時正股價在界外，此時你會比較希望正股有波幅，升或跌回界內。至於預期正股有大波動之時買界內證還是界外證較「着數」有機會再研究。



其實現界內證並非一定要持有至到期，到期前的價格升跌其中一個主要因素是正股格價和其波動性。說界內證適合在低波動市下尋找賺錢機會，主要是一個與認股證相反的特性，就是若果正股價格屬界內，正股波動性或引伸波幅下降，認股證價格會下跌，而界內證則會上升。不過，如果正股價處於界外，引伸波幅下跌也會令界內證價格下跌，這點不能忽略。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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