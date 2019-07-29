【產經專題】社會衝突頻生　被襲受傷保險有冇得賠？

近期社會衝突事件不斷，雖然未見有商場或店舖遭大肆破壞，但市民於港鐵站內無故被毆打至受傷。保險界指，傷者有權向場地管理公司索取第三者保險賠償，惟政府如何定性騷亂事件，亦會影響賠償機會。



香港保險業聯會傳訊及會務總經理劉佩玲指，商場和港鐵站內保安或管理員，有責任保障市民的人身安全，如市民突然不幸被襲擊至受傷，實際上他有權利向相關管理公司索償，如法庭裁定事件由該些公司因疏忽而引致他人受傷，第三者保險應可作出賠償。



●早買醫療保 受傷可Claim

惟她指出，能否獲取賠償取決於相關公司的所購買的保險承保範圍，如政府宣布將事件定性為「暴動」甚至「恐襲」，部分保險公司的條款中承保範圍未有包括而不作出任何賠償。



如果市民早已購買醫療保險，即使於暴動或於恐襲中被襲擊至受傷，只要不是自殘造成的傷害，私家醫院的手術費或診金理應可獲賠償。



●商戶宜買財產保險打底

另外，不少商戶擔心社會不穩氣氛持續，日後如果再有衝突事件或會導致店舖財物損失，而市面上亦有「財產保險」可予店舖負責人投保，保險公司可就意外事故造成的投保財物損失作出賠償，但未必會針對社會事件作賠。



富衛保險發言人指，有一些綜合保險計劃會提供財物全險、營業中斷保險及公眾責任保險等，商戶可因應其店舖需要、業務性質、投放資金、第三者責任風險等因素自行決定是否投保。假如店主花費了大筆資金裝修、在店舖擺放了貴重設備，便應考慮購買財產全險。發言人又稱，財產保險於本地市場不是一個公認的保險類別，現時法例亦未有明文規定商戶必須要購買此類保險，意味着不是所有商戶都持有相關保險。



如不幸遇上特別事故如遊行示威活動或暴力事件等，保誠財險指，一般來說，保險計劃的理賠需視乎保單條款及受保範圍內之事故而定。富衛則提醒，每間保險公司的保障範圍均有所不同，購買保險時應細閱保單內的不保事項。



另外，保誠及富衛均表示，暫時未見近期查詢或購買財險的數字錄得明顯升幅。



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