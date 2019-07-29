退休無憂： 節儉型vs富足型　兩類退休族大比併

外國流行FIRE（Financial Independence, Retire Early）的文化，意思指財務自由及提早退休。生活在香港兼有層樓在手的你，不妨花心思檢閱手持物業的價值及其他資產，選擇生活指數較低的地方居住，再好好管理自己的退休資產，這才算是成功的FIRE族！



【節儉型】30歲仔搬泰國 月使二千五港元

Thin FIRE是指較為節儉地退休的族群，只手持不算豐厚的資金便退下職場，所以要盡量減少開支。以今年29歲的Joseph為例，希望可於30歲時退休。早於6年前，他在港買入價值350萬元的物業，如今已升值至680萬元。未有老婆仔女的他，經過一番計算後決心將物業出售，計及未供滿的按揭，連同個人的儲蓄，預料退休資金共420萬元。



●預兩球置業 開網店賺錢

他計劃移居到樓價較低水的地方，如泰國清邁、馬來西亞檳城，估計斥資約200萬元置業。其餘的220萬元會用攤分35年花費，即平均每月可用的生活費為5,238元。但這些地方的生活水平較低，經過計算後，如果在兩地非常慳家地生活，水電連同飲食每月最少約2,500至3,000元不等。



未來Joseph計劃開網店，在泰國清邁經網上渠道入貨，選購美容、化妝品及生活百貨再出售到香港。如在檳城則考慮投資榴槤山，估計數十萬港元便可擁有16棵榴槤樹。此外，無論在任何地方生活，都可以舉辦Local Tour接待世界各地旅客，可消磨時間之餘，亦可以從中搵外快。



●專家建議︰資金有限 宜檢討每月開支

恒傑保險僱員福利部總經理鍾建強建議，Joseph雖然搬到消費水平較低的地方生活，但由於資金有限，故最好計劃一下每月消費，宜每天記錄一切開支及作檢討，每月應檢討有哪些是不必要的開支。



另外，他亦指最好有投資或儲蓄以備不時之用，例如可選擇年金等投資產品。此外，他提醒想盡早退休的年輕人要裝備自己，如參加課程、考取證書，有望提高入息。



晉裕投資研究部董事總經理林偉雄亦稱，年輕人若想盡早達到財務自由，就要每月儲蓄，最好預留一筆月入6倍的資金，作為備用現金流，即使失業，亦至少有6個月薪金作日常花費。



●分散投資 長線買年金

以Joseph的例子為例，雖然他退休後仍手持約220萬元，但不算富裕，所以更要懂得分散投資風險，建議先預留一年的開支後，再把資金投資，可以把投資組合定為30%股票、30%債券基金及40%年金，前兩者冀達致每年收息及增值效果，年金則作長線兼平穩的投資。



市面多間公司提供年金產品，鍾建強指，在選購時留意三點，包括回報率、供款年期及提取金額年期，坊間保險公司的年金產品每年保證內部回報率由0.01至3.33%。





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【富足型】50歲夫婦持850萬遷台灣

50多歲的韋生及韋太年輕時勤奮工作，共購入三個物業單位，如今一個已供滿，另外兩個未供滿，但租金已足夠供款有餘。



●港兩單位收租 月袋兩萬

因此，韋生把心一橫將一個單位賣出，套現850萬元；另外兩個扣除供款後，每月租金收入仍共約兩萬元，於是兩夫婦決定到台灣生活。



他們發現，如要移民台灣，可投資當地價值600萬新台幣(約153.5萬港元)物業，即可獲得台灣居留證，如出境不超過30天及居住滿一年，即可申請入籍台灣。兩夫婦遂在高雄以1,000萬新台幣(約255.8萬港元)買入一個接近900方呎的大屋。另外，韋太熱愛飲咖啡，故以70萬元在當地開文青咖啡店。



他們將餘下524萬元分散投資，當中200萬元投資債券基金(約佔投資資本的40%)，料年收益率3厘，平均月收息5,000元；324萬元則作其他投資。由於當地物價低，故預計每月兩萬元已足夠豪飲豪食。



●專家建議︰買公用股穩陣 避科技板塊

恒傑保險鍾建強建議，韋生及韋太可考慮把餘下的324萬元作分散投資，部分資金買入公用股，如港鐵公司(00066)及中電控股(00002)等，但要避免股價較波動的科技股。他亦建議可買入風險較低的年金產品，並於65歲或之後贖回，以取得較可觀回報。



●購債券基金增添回報

晉裕投資林偉雄指出，台灣的消費水平是香港三分之一，500萬元資金足以退休。韋氏夫婦亦有一筆穩定租金收入作為生活費，亦可考慮買入債券基金，如鄧普頓新興市場債券基金及聯博美元收益基金，買入債券基金的好處是可隨時贖回，且沒有到期日。



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