【市前重點睇】美匯失守98關　油價靠穩

●美匯指數失守98關，最新見97.96，離岸人民幣(CNH)低見6.8847，港匯企7.8177，圓匯於108.64水平上落，歐元企1.1132，英鎊跌穿1.24關。金價徘徊於1,420美元。布油低企63.13美元，紐油見56.03美元。道指期貨窄幅上落。



●中美本周將在上海進行貿易磋商，美國總統特朗普料中國或將等到2020年美國大選結束後才簽署貿易協議。



-特朗普指示美國貿易代表向世界貿易組織(WTO)施壓，對中國發展中國家地位發起挑戰。中國官媒則指誰是WTO的發展中成員不由美國說了算。



●特朗普指並無排除出台措施抑制美元強勢的可能性，並稱雖然擁有強勢貨幣是一件「美好的事情」，但這會讓出口變得更昂貴。



●美國第2季國內生產總值(GDP)按年增長2.1%，高於市場預期的1.8%，但較首季的3.1%增速放慢。



●道指上周五(26日)收報27,192點，升51點或0.19%；標指收報3,025點，升22點或0.74%；納指收報8,330點，升91點或1.11%。 https://bit.ly/2GyWOaF



●港股前瞻：醞釀向下「爆邊」，二萬八關勢危。 https://bit.ly/2YnFr2Q



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,341點，跌55點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.0703厘，跌1.07點子。



●紐約期油上周五收報每桶56.2美元，升0.18美元或0.32%；布蘭特期油收報每桶63.46美元，升7美仙或0.1%。



●紐約期金上周五收報每安士1,419.3美元，升4.6美元或0.3%。



●英國富時100指數上周五收報7,549點，升60點或0.8%；法國CAC指數收報5,610點，升32點或0.57%；德國DAX指數收報12,419點，升57點或0.47%。 https://bit.ly/2SMdIru



●英國政府加緊應對10月31日無協議脫歐的可能性。



●新西蘭10年期國債孳息率跌穿1.5厘，觸及紀錄低位。



●中國6月份全國規模以上工業企業利潤按年下降3.1%。



●即月恒生指數夜期上周五收報28,367點，跌18點，低水31點，成交17,425張。



●「帶量採購」國策利好，花旗推薦3藥股。 http://bit.ly/2GA7Z33



●港府：短期經濟難言樂觀，失業率或回升。



●南岸洽注資，第11度延限期。 https://bit.ly/2SV63XX



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