【股民熱話】銀行業大難將至？業績期將引爆地雷？

眨眼又就快到業績期，打頭陣的少不得本地銀行股。基本上，上半年銀行股的經營放緩中尚可維持平穩，但下半年的展望則充滿不穩定因素，商貿、消費和按揭貸款需求都在放緩，盈利展望並不樂觀，更須小心評估本地銀行的中資相關貸款質素下滑的影響，以決定是否值得再繼續坐貨收息。



去年末季及今年首季，香港經濟增長持續兩年倒退，首季增幅更是十年新低。另一邊廂，內地經濟增長亦持續放慢，次季增長更創下27年新低。不過，上半年香港的市道不太差，兩地股市亦曾做好，故料銀行股上半年的業績該不會太差。



之不過，5月份中美貿易戰升級，美國向兩千億美元中國商品加徵關稅，正進一步加重內地經濟的壓力。另一方面，自6月份開始，香港社會持續動盪。金管局的數據顯示，銀行業年率化貸款連續兩個月放緩，5月份更錄得零增長，為去年10月以來表現最差，首五個月的增幅亦由去年同期的10.5%降至7.4%。



中港兩地經濟表現惡化對銀行業的影響，將會全面於下半年的業績反映。銀行高層對下半年的經營環境及維持派息能力的評估，倒是投資者須關注的焦點，亦會反映出銀行股估值尚存的下調風險有多大。



事實上，港銀如今面對兩個問題，分別是貸款增長放緩及資產質素惡化。香港內憂外患，誠然都不利貸款增長，尤其是香港樓價高企，在經濟不景下樓市成交將會縮減，將影響銀行的物業按揭貸款需求，消費信貸需求放緩的狀況更加須要密切留意。至於內地，由於中央積極增加市場流動性，內地企業較容易於內地取得信貸，對海外融資的需求下降。整體貸款需求疲弱的情景，可以預見。



另一方面，港銀的中資貸款質素，在內地經濟持續放緩之下，內地企業信貸狀況嚴峻，若中美無法就貿易問題達成協議，美國全面向中國商品加徵關稅，中小企的信貸質素或會進一步惡化，寬鬆的銀根能否繼續撐起經濟，尚屬未知數。



早前便有一家港銀，因須為內地4宗合共62億元貸款減值最多30億元，而要發出盈利預警。諸如此類「炸彈」，可能尚會在銀行股中出現。



經濟有其周期，而銀行是百業之母，亦是最快最直接感受到經濟景氣的轉變。如今銀行業面臨的，正是一個來勢洶洶的下跌周期。故股民唔好坐定粒六，諗住印印腳收息，宜藉着即將公布的業績數據，認真評估銀行股的估值，以決定應否及時減持，以規避風險。





東方產經專欄作者帥哥

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