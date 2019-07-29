港股跌近400點考驗二萬八關　地產股急挫

A股偏軟，港股跌幅擴至近400點，恒生指數考驗二萬八大關。國企指數跌過百點，主板成交210億港元。



地產及收租股被拋售，領展急跌3.5%；九龍倉置業跌3%，是表現最差兩隻藍籌。新世界發展及恒隆地產跌2.9%；信和置業、長實及恒基地產跌逾2%；新鴻基地產跌1.4%。另外，冠君產業信託亦跌逾4%；希慎興業跌近3%。



騰訊撐唔住，股價跌0.3%，失守370元關。友邦保險跌幅擴至1.9%，拖低恒指58點；滙豐控股及中國平安跌0.5%及0.4%。



工商銀行跌2.3%，該行與中國信達落實入股錦州銀行。其餘三大內銀股亦跌近1%。



【09:20】友邦中海油領跌 工行偏軟

市場觀望中美重啟貿易談判及美國議息情況，港股開市跌134點，恒生指數報28,262點；國企指數低開45點，報10,808點。



藍籌股個別發展，中國海洋石油低開1.8%表現最差。友邦保險及騰訊低開1.2%及0.6%，3隻股份合共拖低恒指70點。



石藥集團升1.3%，是表現最佳藍籌；中國旺旺升1.1%緊隨其後。重磅股中國移動及建設銀行平開；滙豐控股及中國平安跌0.3%及0.2%。



工商銀行及中國信達落實入股錦州銀行，助其加快改革重組。工行開市跌0.3%；中國信達跌0.5%。



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