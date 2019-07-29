睇好哥斯拉？傳Colony Capital擬入股傳奇影業

美國地產大亨Tom Barrack領導的投資公司Colony Capital，擬考慮收購製作《哥斯拉》系列電影的美國傳奇影業少數股權，雙方已就交易事宜展開商討。



萬達商業母企萬達集團於2016年斥資不逾35億美元收購傳奇影業。外電引述消息報道，Colony Capital對傳奇影業的估值，或顯著低於萬達當年的收購價。



消息指出，是次交易擬透過名為Colony Media Partners的新基金進行，標誌着Colony Capital自2016年將影業公司Miramax出售給卡塔爾的BeIN Media Group後，重新投資媒體業。市傳沙特阿拉伯的Public Investment Fund(PIF)也有意通過該基金投資傳奇影業。



除《哥斯拉》系列外，傳奇影業的代表作還有《蝙蝠俠》系列、《金剛：骷髏島》及《侏羅紀世界》等電影。



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