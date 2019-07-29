A股快報：大市反覆　科創板全線上升

滬深三大指數反覆偏軟，滬綜指最新跌6點或0.2%，報2,937點；深成指跌30點或0.3%，至9,318點；創業板指數跌4點或0.3%，報1,557點。



板塊方面，金融股跌0.6%，地產股跌0.1%。



受瑞華所被查事件影響，個股受壓，藍英裝備低開近3%後回順，凱撒文化、百利科技、沃爾核材及新北洋跌1%。



上海科創板全線上升，沃爾德漲停。





【09:26】A股快報：三大指數個別發展 金融及油股偏軟

內地股市缺乏方向，滬深三大指數個別發展。滬綜指低開0.6點或0.02%，報2,943點；深成指微微高開1點或0.01%，至9,350點；創業板指數低開0.5點或0.04%，報1,561點。



板塊方面，金融及石油股偏軟，而有色金屬股微升0.2%，船舶製造及飛機製造股則升0.4%至0.5%。



連續兩日升停板的吉藥控股開市跌停。公司稱不再籌劃與修正藥業重大資產重組。



上海科創板首批25隻股份進入上市第6日，今日(29日)起實行20%升跌幅限制。瀚川智能高開16%，航天宏圖高開8%，沃爾德漲7%，光峰科技漲4%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

