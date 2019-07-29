【瑞銀推介】南方A50輪證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：自從中美領導人會面在6月底舉行後，港股曾一度升上29,000點的水平，但其後近1個月時間回落至28,000至29,000點的橫行區，大部分時間更只是在28,300至28,600點之間窄幅上落。



反觀A股表現則較為強，除科創板開板利好氣氛外，過去1周中美貿易談判終於有新發展，除中國會採購美國農產品外，美國代表亦將飛往中國進行會面，是自5月份中國代表前往美國以來的首次。



雖然巿場暫未對會談進度寄予厚望，但至少減低了之前談判轉差的憂慮，如果投資者看好後巿可受惠談判會有進展，可先留意A股表現。因為一來港股短線仍受社會氣氛影響，二來如果美國減息或有利新興貨幣及相關巿場，當然亦包括人民幣及A股。



事實上，與A股唇齒相依的港股，上周因本地政治環境不穩而令本地地產股向下，加上國際金融股友邦保險及滙豐控股拖累，恒指按周下跌逾1%，期間波幅及成交低迷。反觀A股上證表現靠穩，富時A50指數更升約1.6%，中資股龍頭騰訊控股逆巿向上。可見中資股及至A股短線值博率或較高。



如投資者看好南方A50，可留意牛證(50048)，收回價14.5元，2020年5月到期，有效槓桿約24倍。如沒有收回風險可考慮CALL輪(29254)，行使價15.88元，2019年9月到期，有效槓桿約15倍。



淡倉選擇：

南方A50熊證(60024)，收回價15.6元，2020年5月到期，有效槓桿約12倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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