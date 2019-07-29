Apple最強分析師：明年3款新iPhone均支援5G功能

蘋果公司(Apple Inc.)最強分析師、天風證券分析師郭明錤又有新「預言」，指Apple明年將推出的3款新iPhone皆支援5G功能。



他解釋，由於Apple收購英特爾的智能手機數據機晶片業務，公司將有更多資源開發5G iPhone；加速5G發展有助於推廣擴增實境(AR)生態。另外，他預期明年下半年，支援5G的Android手機價格將下降至249至349美元，但預期該種手機僅支援Sub-6GHz。由於消費者認為明年5G是智能手機必備功能，故售價更高的iPhone只有支援5G，才能爭取電訊商補貼與消費者購買意願。



郭於今年6月曾發報告，預期明年3款新iPhone中，只有兩款是支援5G功能，如今再發報告修正此前的看法。



為滿足美國市場需求，他料明年3款新iPhone都會支援mmWave及Sub-6GHz。另相信Apple或會在中國推出只支援Sub-6GHz的5G iPhone，以較低成本及售價爭取市佔率。



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