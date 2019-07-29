【即市分析】博汽車股反彈　留意呢三隻股份…

東方產經專欄作者股博士：上周中資汽車股受中國汽車工業協會下調全年汽車銷售預測所累，表現普遍回軟。不過，有說法指今年內地70周年的金九銀十銷售旺季可能冇預期咁差，咁到底依家係咪撈底時候？(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



中汽協下調2019年全年汽車銷量預測至約2,668萬輛(按年減少5%)，相對起早前預期的2,800萬輛為少。不過，中美貿易戰持續，確實對中資汽車企業造成打擊。故本周中美重啟貿易高級別談判，多多少少帶來一絲希望。



估值方面，現時板塊估值低企，好似北京汽車(01958)往績市盈率約8倍，東風集團(00489)更低到得4倍，而長城汽車(02333)、華晨中國(01114)及吉利汽車(00175)亦介乎6至8倍不等。能否作出反彈，就要視乎未來銷售旺季行業景氣會否有所改善。



走勢上，板塊中，近期以北汽、東風及華晨表現較佳，短線回吐若守穩支持位(北汽在5元、東風在6.9元、華晨在8.9元)的話，可以納入博反彈名單之列。

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