【即市分析】領展走勢轉弱　走得快好世界？

東方產經專欄作者司慕渢：恒指過去一整月都在窄幅中上落，且成交偏低，似是暴風兩的前夕。一向被視為避險之選的領展房產基金(00823)，最近基金單位價格都呈圓頂回落迹象，並失守了重要支持位，是否應該先行減持？



領展旗下物業多為公屋商場及停車場，租金收入相對穩定，近年更藉售出增長飽和的本地資產，如舊商場及車位，轉投內地資產，提升資本效益，基金單位價格自2016年起已連升三年有多。不過，近期香港社會動盪，大大影響消費信心，對收租股估值造成影響，已先後有投資銀行表示對零售及收租股的看法轉淡。若社會動盪持續，料領展的業務多少都會受影響。



走勢上，領展自6月以來2次上衝紅底股不果，近日股價掉頭向下，連續失守10天、20天及50天線，且呈圓頂派貨形態，其中50天線乃去年末季以來升軌的支持位，顯見走勢已明顯轉弱。若後市確認以大成交跌穿93至94元，又或者反彈未能重上50天線(現處96.8元)，均宜先行減磅，規避風險。

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