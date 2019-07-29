華興新經濟基金完成65億人幣募資　超額逾10億

中國金融機構華興資本(01911)宣布，旗下私募股權基金華興新經濟基金已完成第三期募資，總募資額逾65億元人民幣(下同)，並錄得超額募資逾10億元。



完成新一期募資後，華興新經濟基金將重倉三大板塊，分別為科技和商業服務、消費和互聯網，以及包括新能源、先進製造的新興產業。



身兼華興資本創始人兼首席執行官，及華興新經濟基金管理合夥人包凡表示，新經濟基金一直為集團的旗艦基金。雖然自去年下半年起，市場面對着人民幣募資難的困境，但旗下基金仍有充足的資金儲備，未來將圍繞消費改變，產業升級和科技創新等投資主題，持續在新經濟領域內尋找合適的企業作投資。



華興資本自2013年開始私募股權投資管理業務，截至2018年總體資產管理規模達41億美元。



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