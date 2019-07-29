【專家點評】鄺民彬：大型內房有望跑贏同業

近日香港受政局及社會活動影響，令投資氣氛薄弱，不過中美兩國將於本周進行面對面的貿易談判，加上近期美企業績表現理想，令大市氣氛出現改善。惟目前仍未見資金顯著流入股市，成交量繼續於偏低水平徘徊，反映入市意欲一般。



事實上，中美貿易問題持續反覆，投資者不宜過分樂觀。另外，市場亦已普遍消化了月底美國減息0.25%的影響，炒減息的效用已大幅減退，加上約翰遜亦正式成為英國首相，增加了當地政局及脫歐的不明朗性，為大市帶來不同程度的潛在風險。港股目前欠缺明顯方向，成交動力不足的同時，市場亦觀望企業業績期，料大市維持炒股不炒市的格局，續於28,000點至29,000點之間上落。



中國繼續調控內地樓市，有消息指銀保監將在下半年，對30個城市的75家銀行業金融機構展開專項檢查，以強化房地產開發貸款和個人貸款的合規要求。另外，內地早前亦已要求房企只能將境外新發行債券所得款項，用於置換未來一年內到期的中長期境外債務，均為業內帶來較大的資金壓力。根據市場數據，年內已有逾270家房地產企業破產，反映目前的企業融資仍較困難。



另外，根據數據顯示，下半年內房企業境內債及海外債的到期金額分別升29%及30.1%，合共近7,000億元人民幣。在整體資金情況較緊下，或將加大房企的銷售及降價壓力，為行業盈利帶來下調風險。不過，規模較大的內房具有較強的融資能力及財務資源，料能以較低成本，透過併購吸納土儲而成為受惠者。投資者可趁調整留意現金水平較高及融資成本較低的大型內房，股價有望跑贏同業。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬



(作者為註冊持牌人士)

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