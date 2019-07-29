【午市重點睇】美匯企97.9　離岸人幣低見6.89水平

●在亞洲市，美匯指數最新見97.98，離岸人民幣(CNH)低見6.8979，港匯企7.81水平，圓匯於108.54水平上落，歐元企1.113，英鎊仍處1.24關樓下，進一步跌見1.2363。金價徘徊於1,420美元。布油低企63美元，紐油續考驗56美元。道指期貨跌26點。



●港股考驗二萬八關，恒生指數半日跌340點或1.2%，報28,056點，地產股急挫。https://bit.ly/2YsiZ8L

-異動板塊：零售股受壓，多股破底。

-異動股：附屬獲臨床試驗款項，金斯瑞飆一成。

-異動股：王朝酒業停牌逾6年，復牌曾瀉近51%。

-港股格局：李偉傑料地產股沽壓未除。

-魚缸通：散戶悲觀情緒濃厚。



●【即市分析】

-領展走勢轉弱，走得快好世界？https://bit.ly/2KaHQIX

-博汽車股反彈，留意呢三隻股份... https://bit.ly/2GCurIS

-波幅指數有啟示，好淡邊瓣做得過？https://bit.ly/2LOzPwr



●A股快報：金融股受壓，科創板5股份升破百元。https://bit.ly/2K90n8H



●亞洲股市：日韓股偏軟，澳股向上。https://bit.ly/2YcmLHQ



●港元拆息︰1個月期企1.957厘水平。



●人民幣速遞：中間價下調25點子。



●人行淨回籠500億人民幣。



●全球經貿戰：高盛指亞洲出口跌勢將見底。



●倫交所擬270億美元購金融數據商Refinitiv。



●Apple最強分析師：明年3款新iPhone均支援5G功能。



●睇好哥斯拉？傳Colony Capital擬入股傳奇影業。



●Beyond Meat正研發兩款新產品，原來係...



●星展集團上半年多賺12%，香港業務純利增2%。

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