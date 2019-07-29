新版PayMe將接入「轉數快」　信用卡增值額降至2千元

滙豐旗下電子錢包PayMe推出全新版本並即將接入「轉數快」，用戶可經不同銀行戶口即時增值，可以轉帳至其他銀行戶口及電子錢包，無交易費用，不過信用卡每月增值上限將會由5,000港元調整至2,000元。



另外，新版PayMe支援用戶透過直接付款授權服務(eDDA)，從10家本地銀行戶口增值PayMe，每月最高上限為5萬元，以便非滙豐客戶增值。



如要登記相關服務，用戶需要從設立銀行戶口轉帳1元至PayMe，以確認戶口屬於本人，成功連結後會收到手機短訊及電郵通知確認，即使無網上銀行的用戶亦能登記。



新版PayMe由即日起可供下載試用，用戶可於程式中提交建議，當測試數周並收集用戶意見後，便會正式推出。



PayMe營運總監駱弘宇指，PayMe新增多項增值方案及下調信用卡增值上限，旨在為用戶提供多個選擇，並不考慮取消信用卡增值，或就此徵手續費。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安指，不認為削信用卡增值的幅度太過進取，現時PayMe有逾160萬名用戶，強調每新增一項新功能，都有助吸納全新客戶加入PayMe。



駱弘宇補充，現時接受PayMe收款的商戶已超過3,000間。



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