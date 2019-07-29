希望教育收購河南省汽車工程高等院校

希望教育(01765)公布，就收購目標學校-鶴壁汽車工程職業學院95%權益，於2019年7月29日與獨立第三方訂立買賣協議，現金代價1.6億元人民幣(下同)(現金代價分期用於替原股東償還學院於收購前債務後的剩餘部分作為標的權益轉讓價款)，代價將由集團去年上市集資所得撥付。



據收購協議，公司首期需向目標學校支付1,400萬元用於償債，支付完畢希望教育即對學院的運營管理實現全權控制，主要餘款將在保證學院健康穩定運營情況下逐年支付。



該校於2011年成立，是河南省唯一一所汽車工程類普通高等院校，開設汽車、電子、機械、經濟及管理類等40多個專業和方向，並擁有全國領先的汽車線束、汽車車燈專業，同時，並已獲批2個市級工程技術中心(鶴壁市汽車輕量化工程技術研究中心、鶴壁市新能源汽車技術工程技術研究中心)及1個市級重點實驗室(鶴壁市新能源汽車動力系統重點實驗室)。



該學校擁有約320畝(約213,331平方米)土地，其上建有教學樓、學生宿舍及有關設施共計9.6萬平方米，其中已建成房屋7.6萬平方米，於近期可竣工在建校舍2萬平方米，目前，目標學校在校生4,504名，建成後屆時目標學院容量可擴大至逾7,000名學生。



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