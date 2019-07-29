【瑞通推介】恒指考驗兩萬八關　追蹤牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國第二季國內生產總值(GDP)按季增長2.1%，勝市場預期，加上美企業績向好，帶動標普500指數和納指上周五(26日)續創新高，道指則收升51點或0.2%，收報27,192點。中美貿易談判和聯儲局議息為本周市場焦點。



港股近期走勢橫行，恒指上周失守28,400點，周一(29日)早段低開近135點，10時後跌勢加劇，跌超過300點，回至28,000點之水平，短線觀察此心理關口之支持力，反彈阻力先留意10天和20天線約28,530點。市場觀望下午3時國務院記者會對本地局勢的啟示。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾130萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,800萬元，反映投資者傾向沽出淡倉套現。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。



友邦保險自創下88.5港元的歷史高位後，上周連續5個交易日未能上升，1周累跌4.9%，特別是上周五在成交上升下股價收跌1.6%。該股已接連跌穿10天和20天線，周一早段跌2%，失守83元，市值跌至接近1萬億元，留意後市需否考驗50天線80.4元，反彈阻力先看20天線(85.7元)。上周五有670萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有58萬元淨流出。



香港政治因素以及美息走勢為本地地產股帶來影響。新世界發展是上周表現最差藍籌，1周累跌近6%。公司於上周收市後公布，向主要股東周大福企業收購寧波物業開發公司51%股本。股份周一早段反彈乏力，跌約3%見11.3元之個半月低位，暫連跌4個交易日，9天RSI跌至21，正朝向技術極度超賣的水平。上周五其好倉和淡倉分別有12萬和20萬元淨流入。



另一藍籌股中國移動被券商唱淡上半年業績，其走勢同樣疲弱。股份周一早段持續偏軟，延續早前5個交易日的跌勢，即市曾創下67元之超過5年低位，反彈阻力先留意10天線(約69.3元)之位置。上周五其好倉和淡倉分別有175萬和96萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦貼價、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿9.2倍。貼價、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿9.1倍。



新世界發展輕微價外、中短期購證(15453)，行使價12.4元，2019年12月到期，實際槓桿8.6倍。



中移貼價、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿12.1倍。貼價、中短期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿9倍。



工行貼價、中短期購證(17572)，行使價5.68元，2019年11月到期，實際槓桿10.3倍。



新地輕微價外、中年期購證(20643)，行使價143.8元，2020年1月到期，實際槓桿10.6倍。價內、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。



港鐵輕微價外、中年期購證(20544)，行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿9.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(69210)，收回價及行使價27,420點，槓桿比率37倍。熊證(51000)，收回價28890點，槓桿比率28倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率15倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率20.3倍。



工行牛證(57937)，收回價5.16元，槓桿比率12.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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