【高盛推介】鐵塔小米高槓桿購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔上周五(26日)跌約2.8%，周一早段(29日)繼續下跌，最低見2.02港元。北京新聞辦公布，北京鐵塔公司至上月底，已交付7,292個5G基站給三家營運商。



小米集團上周五跌約1.1%，周一早段繼續下跌。低開約0.1%後跌幅擴大，最低見9元。市場繼續留意同股不同權股份會否最快在本月納入港股通。



觀察個股認股證資金流向，可見上周傾向部署認購證，5個交易日共錄得約530萬元資金流入。而小米認購證則獲資金追捧，過去16個交易日皆錄得資金流入，合共約1,950萬元。



觀察市場上的鐵塔認購證，可見近日市場關注行使價在2.2元附近，10月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的購證(28009)，行使價2.22元，2019年10月30日到期，實際槓桿8.6倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇可留意價外幅度不足2%，年期約兩個月的鐵塔購證(12131)，行使價2.06元，2019年9月23日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如看好小米，高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的購證(20504)，行使價10.2元，2019年12月3日到期，實際槓桿7.2倍，行使價9至10.2元間、兩個月以上產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約4%的小米購證(19964)，行使價9.38元，2020年12月30日到期，實際槓桿2.8倍，貼價兼低街貨。



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