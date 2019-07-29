【專家點評】陳汝銘：H＆H國際需求帶動

H＆H國際控股(01112)為全球領先優質健康產品供應商，主要提供高端嬰幼兒營養品和護理用品，並生產及銷售成人營養補充劑及護膚產品。



集團去年實現收入首破百億元，達101.32億元(人民幣‧下同)，同比增長25.2%；毛利67.40億元，同比增28.0%；母公司擁有人應佔純利8.43億元，同比下降9.62%；每股基本盈利1.32元，擬派末期股息每股0.48港元。



去年嬰幼兒營養及護理用品(BNC)與成人營養及護理用品(ANC)兩大核心業務分部的收入，仍錄得雙位數字增長，並維持穩健的盈利能力。BNC分部去年所得收入達58.88億元，較17年同期增加25.8%，佔集團總收入約58.1%。另外，集團自然健康品牌Swisse所營運的ANC分部收入持續上升，按經貨幣調整可比基準計算較去年同期增加30.3%，增長主要由於中國市場帶動。



隨着內地經濟逐步提升，愈來愈多年輕消費者關注個人及長者健康，因而為健康產品的需求帶來增長，相信未來集團在保健品市場收入能維持較高增長，建議在45元附近買入，目標價53元，如失守41元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘

(作者為註冊持牌人士)

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