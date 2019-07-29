星展香港：料港隨美減息機會微　不評論客戶資產轉移動向

星展銀行(香港)董事總經理及財務總監陳立珊稱，今年上半年總收入及純利均創新高，主要受惠淨利息收入錄得穩健增長，對上半年表現感到滿意；又透露去年底該行已進行針對貿易戰的信用風險壓力測試，會小心批出貸款。



該行上半年淨息差擴闊18點子，至2.1%。她指出，市場預料美國本周減息四分之一的機會高達80%，9月或再會減息一次，惟美國多項經濟數據仍然理想，形容減息舉動僅為「保險式減息」。縱然受美息影響，港元拆息未來有下調壓力，惟第三季或有大型新股在港上市，相信港元拆息在第四季才見回落，不擔心會對下半年淨息差帶來太大影響。



該行董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生認為，美國之前加息多次，港元最優惠利率才跟隨調整，且僅加息八分之一厘，相信即使美國年內減息兩次，港息跟隨下調的機會亦不大。



張指，今年受中美貿易戰影響，該行貿易相關的貸款下跌，尤其石油商品等貸款組合減慢。該行上半年貸款增長為6%，儘管內地銀根寬鬆，令內企減慢海外借貸步伐，然而非貿易貸款可抵銷部分跌幅，預料全年可保持5至6%的中單位數增幅，不擔心銀行資產質素受壓。



至於銀行客戶有否因社會動盪而進行資產轉移，他不評論客戶的資金動向，僅出現一般性流向，但指貿易戰、地緣政治及社會連串事件，均對香港經濟及零售帶來影響。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

