樓價UPDATES：海欣花園周末連錄兩宗減價成交

青衣連錄減價買賣，區內海欣花園過去的周末連錄兩宗減價成交，其中一個兩房單位，減價60萬港元後，終售790萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●薄扶林碧瑤灣30座極高層戶，實用面積約2,119方呎，套四房連工人套房間隔，並連車位，享海景，以5,450萬元成交，實用呎價約25,720元。



●西半山柏道2號高層B室，實用面積905方呎，套三房間隔及工人套房，望城市景，以2,950萬元易手，實用呎價32,597元。



●筲箕灣香島3座中層C室，實用面積約882方呎，為三房連露台間格，望山景，以月租約33,000元成交，實用呎租約37.4元，租客為同區客。



●小西灣藍灣半島連環錄租賃成交，其中1座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，遠望山景及少海景，獲租客以22,800元租入，實用呎租約50.1元。



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九龍區

●將軍澳領都3座左翼中層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望少海景，原業主叫價968萬元，獲買家在第二次睇樓的情況下議價約10分鐘，即以934.8萬元拍板買入，獲減33.2萬或約3%，實用呎價約13,808元。



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新界區

●青衣海欣花園過去的周末連錄兩宗減價成交，其中3座高層A室，實用面積544方呎，兩房間隔，享少海景，叫價850萬元，最終減至790萬元獲用家承接，實用呎價14,522元，減幅約7.1%。



●東涌映灣園1座高層F室，實用面積495方呎，兩房間隔，今年5月叫價750萬元放賣，最近調整價錢至690萬元，近日見社會動盪，決定劈價，最終以636萬沽出，實用呎價12,848元，較市價低約5%。



●東涌居屋裕東苑E座低層9室，實用面積646方呎，三房間隔，以未補價第二市場495萬元沽出，實用呎價7,663元，新買家為一對本地新婚夫婦，以白居二資格入市置業，原本居住新界北，因太太於機場上班，所以搬入東涌。



●馬灣珀麗灣17座低層A室，實用面積約379方呎，一房間隔，原先業主開價約540萬元放盤近3個月，獲外區換樓客承接，雙方議價後終以530萬元成交，實用呎價約13,984元。



●荃灣荃威花園L座中層2室，實用面積477方呎，月前開價約550萬元放盤，吸引上車客上門睇樓，惟一直未成功還價，有見近日市況波動，客人再嘗試與原業主議價，終獲減至538萬元成交，實用呎價約11,279元。



●天水圍栢慧豪園2座高層G室，實用面積502方呎，兩房間隔，開價630萬元，新近議價至623.8萬元沽出，實用呎價12,426元，新買家為外區客。



●元朗PARK YOHO Milano第32B座低層E室，實用面積254方呎，開放式間隔，望樓景及內園景，獲租客以10,000元租入，實用呎租約39.4元。



●元朗溱柏9座中層D室，實用面積約643方呎，兩房一套房間隔，以655萬元沽出，實用呎價約10,187元，屋苑7月份暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約10,760元。



●馬鞍山居屋錦豐苑C座高層14室，實用面積約431方呎，兩房間隔，今年5月底放售，原先開價660萬元，經議價後減價34萬元或約5.2%，最後以已補價自由市場價626萬元交吉形式獲買家承接，實用呎價約14,524元。



●上水居屋彩蒲苑C座中層4室，實用面積約351方呎，一房間隔，以月租11,000元獲買家承租，實用呎租約31元。



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