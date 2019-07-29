【專家點評】陳政深：民生教育可追落後

港股部署上，投資者目前應寧取強勢股份，而避開弱勢股，因大市動力未足，一旦市況波動，弱勢股相對會欠缺支持。



另外，近日資金持續流入教育股，當中民生教育(01569)走勢較為落後，而在一眾教育股當中，以市值計只有60億元左右，屬相對較小一隻。估值上，民生教育往績市盈率15倍左右，大股東目前手持近七成半股份，次股東手持8.26%，基本上市場流通的貨源不多。股份近日略見異動，股價連升5日，現價吸納具值博率，首站上望1.8元，止蝕參考訂於1.3元。



事實上，展望7月底及8月上旬，市場確存在不少潛在催化劑，包括美國聯儲局議息給予市場的息率與貨幣政策啟示、中美貿易談判的進程、英國脫歐的發展，以及業績高峰期的因素等，當然上述消息及事件仍存在不少變數，但從資金流向觀察，似乎指數向上突破的機會仍較向下為高。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深



(作者為註冊持牌人士)

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