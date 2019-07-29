【大行報告】里昂降友邦評級　料高增長期已過

友邦保險(01299)將於下月公布中期業績，多間大行近期發表報告，對其看法好壞參半，該股連跌第4個交易日，現跌1.9%報82.6港元。



里昂發表報告指，友邦的高增長期已經過去，預期上半年新業務價值增長放緩至16%，下半年更進一步放緩至僅增12%，將其評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，建議等下調後的更佳買入機會，目標價84元。



該行指，近期香港社會運動或影響內地人購買保險的意欲，雖然目前仍難以量化，但其股價今年以來升勢強勁，即使是最輕微的負面消息可能會造成損害，同時認為其短期風險回報比例不吸引。



至於大和亦發表研究報告，預期友邦上半年的新業務價值增長19%，較普遍市場預期高出1個百分點。該行預期中國業務在上半年會比國內同業有更好的經營趨勢。另外，最近的社會活動或開始影響第三季的市場情緒，預料香港業務上半年的新業務價值增長18%。



該行仍將友邦列為行業首選，重申其「買入」評級，並將12個月目標價由95元上調至98元。



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