新盤部署：青衣明翹匯最快8月底開售

佳明集團(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣細山路住宅發展命名為明翹匯，項目為區內15年來首個私人住宅新盤，合共提供776伙，該盤售樓廠及示範單位等前期工作已準備得八八九九，預計8月底可獲預售文件，屆時隨即推出市場。



她續稱，項目售價將會參考荃灣新盤，以及同區20年及40年樓齡的屋苑，該類區內單位呎價約1.6萬至1.9萬港元。



該盤戶型方面，她指出，標準一房及兩房戶共佔七成，一房面積299至313方呎，兩房面積410至438方呎，標準三房戶面積566至807方呎，四房則為808方呎。



項目亦設有大單位，她表示，頂層複式戶面積1,829至2,728方呎，另設有連平台或花園特色戶，面積278至808方呎。



問及近月社會環境不穩，她表示，有留意近期市況，但認為青衣區內過去多年已累積一定購買力，加上近月其他新盤的銷情亦理想，更出現大手投資客入市，而且低息環境料將維持，預計只要項目開價合理，市場會有需求，料不會受到太大影響。



對於後市走勢，她認為，市況不穩只屬短暫性，不少中小型樓盤依然以貼市價賣樓，預計下半年樓價平穩，不會大升大落。而該集團亦會維持宗旨，即不會囤貨，會以貨如轉輪的方法幫小市民上車。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

