人口危機！中國出生率續降　奶粉商嘆業界寒冬連年

外國傳媒報道，近年中國結婚率和出生率呈現遞減趨勢，已影響奶粉需求！據國家統計局數據顯示，中國2014年結婚登記數目為1,302萬對，而在2017年結婚登記數目只僅剩下1,063.1萬對，即短短3年間減少近257萬對。除了結婚率下降外，遲婚情況也愈來愈明顯，中國女性平均適婚年齡從1990年的24.4歲，推遲到2017年的25.7歲。



由於遲婚普遍，嬰孩出生率也隨之下降。有分析估計，今年中國新生嬰兒將降至1,400萬人，並料未來5年內可能跌破1,300萬人。



嬰孩減少，首要影響嬰幼兒相關市場。有數據顯示，中國七成嬰幼兒配方奶粉業界表示，2018年奶粉銷量下跌2至3成；有5成更表示門市營業額減半；另有9成指出，門市新客戶數量急跌，甚至有傳一些業界已開始縮店或關門。



事實上，具有業界重量級地位的《2019 CBME中國孕嬰童產業趨勢報告》指出，在2018年，有逾4成奶粉代理商表示銷售無增長；近6成零售商表示不考慮增加奶粉品牌。就此，有中國奶粉品牌表示，行業寒冬已到，2020年是寒冬、2021年也是，並悲觀地認為以往的旺市不復再。



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