【市後重點睇】歐元及英鎊呈弱勢　金價略回

美匯指數重越98關，在岸、離岸人民幣(CNH)仍企6.89水平，港匯7.81左右橫行，圓匯反覆企108.6，歐元及英鎊分別低見1.1118及1.2331。金價進一步回軟，最新報1,418美元。布油報63.03美元，紐油處56.03美元。道指期貨靠穩，倒升4點。



●港股曾跌穿二萬八關，恒生指數收市報28,106點，跌291點或1.03%；領展、港鐵沽壓重，收市終跌2.79%及3.1%。https://bit.ly/2YsiZ8L

-鄭若驊夫旗下安樂工程大挫5%，觸及上市低位。

-南方能源跌2%下午停牌，擬涉沽空機構狙擊。

-壹傳媒沽壓持續，股價急挫逾7%。

-強勢股集體捱沽，日清再挫8%。



●A股快報：滬綜指跌3點，科創板全線報升。https://bit.ly/2K90n8H



●亞洲股市：日韓股偏軟，澳股上揚。https://bit.ly/2YcmLHQ



●歐洲股市個別發展，英國富時100指數升0.26%，報7,568點；德國DAX指數跌0.2%，報12,394點；法國CAC指數跌0.3%，報5,592點。



●【股匯攻略】恒指跌破收窄三角，不宜低買。https://bit.ly/2MlbD4o



●【專家樓評】黃漢成：為何戲院近年再受歡迎？https://bit.ly/2K74Bxs



●【大師睇市】港股形勢不妙！https://bit.ly/2YCJBYV



●【大行報告】

-野村輕微下調港交所目標價。https://bit.ly/2yj5YUr

-里昂降友邦評級，料高增長期已過。https://bit.ly/2Onx7jK



●【專家點評】陳政深：民生教育可追落後。https://bit.ly/2YsGrGZ



●聯儲局前主席相繼護航，耶倫撐減息0.25厘。



●新盤部署：

-愛海頌或下月推售，兩房戶佔75%。

-青衣明翹匯最快8月底開售。



●新版滙豐PayMe將接入「轉數快」，信用卡增值額降至2千元。



●星展香港：料港隨美減息機會微，不評論客戶資產轉移動向。



●上環柏廷坊連命名權放售，市值18億元。



●全球經貿戰：如中美談判樂觀，分析料人民幣上試6.85。



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