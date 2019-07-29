【fb直播】社會動盪　港股跌開有條路？

港股上周下挫367點後，恒指周一(29日)繼續下試低位，險守28,000關！在香港遊行、示威未見緩和，加上外圍未有利好消息傳出，港股弱勢短期係咪難以扭轉？28,000關都好難保？



過往經常被嫌貴的香港地產股、收租股、以至公用股成為周一(29日)的跌市元兇，這些板塊短期命運如何？邊個板塊會有排跌？邊個板塊又值得低吸？



大市成交奀，加上被大行下調目標價，港交所(00388)股價自然難睇！周一(29日)最多跌約2%，既然預期港股走勢短期未見起色，是否意味港交所可以盡情沽？



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